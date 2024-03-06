Turgut Altınok, ziyarette Bahçeli'ye destekleri için şunları söyledi: “Ankara’daki ve Keçiören’deki çalışmalarımıza sağladığınız destek, şeref ve güç için çok teşekkür ederim. Şahsınızla MHP teşkilatlarına ve Ülkü Ocakları'na da teşekkür ediyorum. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. Ankara'da son beş yıl boşa geçti, kayıp yıllar oldu. Bu nedenle Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak büyük eserler ve hizmetler bekliyor. Trafik Ankara'da ciddi bir sorun haline geldi. Altyapıyla ilgili ciddi problemler var, hatta ızgara ve mazgalların temizliği bile yapılmıyor. Ankara'nın ışıkları sönüyor, başkentimiz hayalet bir kente dönüşüyor. Ancak Ankaralılar buna izin vermeyecekler. Ankara Büyükşehir, bir baş köye dönüşmemeli. Yeniden Ankaralıları, ülkemizin devletinin ve cumhuriyetinin kalbi olan başkentimizi eserlerle ve hizmetlerle buluşturacağız. Ankaralıların çektiği zorlukları sonlandıracağız ve başkentimizi layık olduğu yere taşıyacağız”