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Kol kola seçim turu

MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un seçim çalışmasına katılarak destek verdi. Bahçeli ve Altınok, MHP’nin seçim otobüsü Hilal-1 ile Ankara’da tur attı. İkili daha sonra Keçiören Belediyesi’ne geçti. Bahçeli'ye desteği için teşekkür eden Altınok, “İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz” dedi.

04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:22 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Turgut Altınok, Devlet Bahçeli.
Turgut Altınok, Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok için dün sahaya çıktı. Bahçeli, MHP’nin seçim otobüsü Hilal-1 ile Ankara turu attı. Balgat’ta bulunan MHP Genel Merkezi’nden başlayan ve Keçiören, Yenimahalle’de devam eden turda Bahçeli’ye yakın kurmayları ile Altınok da eşlik etti. Selamlama, Keçiören Belediye Başkanlığı’nda sona erdi. Ardından Bahçeli, Turgut Altınok’un daveti üzerine belediyeye geçerek başkanlık makamında ağırlandı. Altınok, MHP Lideri’ne desteği nedeniyle teşekkür etti. Ziyaretin ardından Bahçeli, seçim otobüsüyle belediyeden ayrıldı.

BAŞKENT HAK ETTİĞİ KONUMA GELECEK

Turgut Altınok, ziyarette Bahçeli'ye destekleri için şunları söyledi: “Ankara’daki ve Keçiören’deki çalışmalarımıza sağladığınız destek, şeref ve güç için çok teşekkür ederim. Şahsınızla MHP teşkilatlarına ve Ülkü Ocakları'na da teşekkür ediyorum. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. Ankara'da son beş yıl boşa geçti, kayıp yıllar oldu. Bu nedenle Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak büyük eserler ve hizmetler bekliyor. Trafik Ankara'da ciddi bir sorun haline geldi. Altyapıyla ilgili ciddi problemler var, hatta ızgara ve mazgalların temizliği bile yapılmıyor. Ankara'nın ışıkları sönüyor, başkentimiz hayalet bir kente dönüşüyor. Ancak Ankaralılar buna izin vermeyecekler. Ankara Büyükşehir, bir baş köye dönüşmemeli. Yeniden Ankaralıları, ülkemizin devletinin ve cumhuriyetinin kalbi olan başkentimizi eserlerle ve hizmetlerle buluşturacağız. Ankaralıların çektiği zorlukları sonlandıracağız ve başkentimizi layık olduğu yere taşıyacağız”


Devlet Bahçeli 'bıçak kemiğe dayandı' deyip Filistin için çağrı yaptı: Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
Devlet Bahçeli 'bıçak kemiğe dayandı' deyip Filistin için çağrı yaptı: Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından terör devleti İsrail'in Filistin'deki soykırım saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. "Filistin halkı ve işgal atındaki yurt toprakları zulmün pençesinde, hunhar saldırı ve operasyonların odağındadır." diyen Bahçeli, "Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır." ifadelerini kullandı. "Gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli, bunun da siyasi eylemini planlayıp fedakarlık ve kahramanlık içinde icra etmelidir." çağrısını yapan Bahçeli, "Bıçak kemiğe dayanmıştır. Boşa geçecek zaman kalmamıştır. Ramazan; barış, bereket, bolluk ve kardeşlik mevsimidir. Önümüzdeki Ramazan, barışın kurumsallaşıp kökleşmesi için müstesna ve muazzez bir fırsattır." dedi.


#Turgut Altınok
#Devlet Bahçeli
#Siyaset
#Yerel Seçimler
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