MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok için dün sahaya çıktı. Bahçeli, MHP’nin seçim otobüsü Hilal-1 ile Ankara turu attı. Balgat’ta bulunan MHP Genel Merkezi’nden başlayan ve Keçiören, Yenimahalle’de devam eden turda Bahçeli’ye yakın kurmayları ile Altınok da eşlik etti. Selamlama, Keçiören Belediye Başkanlığı’nda sona erdi. Ardından Bahçeli, Turgut Altınok’un daveti üzerine belediyeye geçerek başkanlık makamında ağırlandı. Altınok, MHP Lideri’ne desteği nedeniyle teşekkür etti. Ziyaretin ardından Bahçeli, seçim otobüsüyle belediyeden ayrıldı.
BAŞKENT HAK ETTİĞİ KONUMA GELECEK
Turgut Altınok, ziyarette Bahçeli'ye destekleri için şunları söyledi: “Ankara’daki ve Keçiören’deki çalışmalarımıza sağladığınız destek, şeref ve güç için çok teşekkür ederim. Şahsınızla MHP teşkilatlarına ve Ülkü Ocakları'na da teşekkür ediyorum. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. Ankara'da son beş yıl boşa geçti, kayıp yıllar oldu. Bu nedenle Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak büyük eserler ve hizmetler bekliyor. Trafik Ankara'da ciddi bir sorun haline geldi. Altyapıyla ilgili ciddi problemler var, hatta ızgara ve mazgalların temizliği bile yapılmıyor. Ankara'nın ışıkları sönüyor, başkentimiz hayalet bir kente dönüşüyor. Ancak Ankaralılar buna izin vermeyecekler. Ankara Büyükşehir, bir baş köye dönüşmemeli. Yeniden Ankaralıları, ülkemizin devletinin ve cumhuriyetinin kalbi olan başkentimizi eserlerle ve hizmetlerle buluşturacağız. Ankaralıların çektiği zorlukları sonlandıracağız ve başkentimizi layık olduğu yere taşıyacağız”