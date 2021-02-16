Bahçeli'den Akşener'e: Hala terörist Demirtaş ile kahvaltı programında buluşmanın hevesinde misin?

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gara'da vatandaşlarımızın şehit edilmesine sert sözlerle yüklendi. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Kandil'e Türk bayrağı dikilmelidir"

Terör elebaşları mağaralarına gömülmelidir. Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün bayrağı dikilmeli, Mahmur'da terör kampları yıkılmalıdır. PKK terör örgütü ya silahlarıyla birlikte ve son teröristine kadar güvenlik güçlerine teslim olup Türk adaleti önünde hesap verecektir ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları kopartılacaktır.

"Gara öncesi ve sonrası artık aynı olmayacak"

Kanlı örgütün adını anmaktan imtina edenler terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır. Gara'da akan kan alayınızı boğacak. Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından Gara öncesiyle Gara sonrası inanıyorum ki aynı olmayacaktır. Bu sefer ateş, yalnızca düştüğü yeri yakmayacak, PKK’nın yanında yöresinde saf tutan kim varsa çembere alıp tepeden tırnağa tutuşturacaktır.

REKLAM

OYNAT 01:21 Devlet Bahçeli: İyi Parti'nin başkanı, hala terörist Demirtaş ile kahvaltı programında buluşmanın hevesinde midir? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesine ses çıkarmayanlara ses çıkarmayan siyasilere tepki göstererek 'Partimizde görev yaparken tek bir esnafın elini sıkmadan gezen İYİ Parti'nin başkanı, hala terörist Demirtaş ile kahvaltı programında buluşmanın hevesinde midir? ' BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Kırılma noktasındayız herkes tercihini yapsın"

Artık bir dönüm noktasındayız. Cumhuriyetin 100. yılına terörü bitirmiş bir şekilde ulaşmak zorundayız. Gara’da yaşanan barbarlık kırılma noktasıdır. Herkes tarafını ve tercihini yapmak zorundadır. Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Sırtını PKK'ya dayayanlara vekillik haramdır görüşündeyiz. Sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. İp inceldiği kadar inceldi. Kopacağı yerden kopsun.

"HDP'nin kapatılmaması egemenlik haklarımıza zarar vermektedir"

Türk devletin hazinesinde geçinen sonra da teröristlere güzellemeler yapanların yakalarından tutmak milletvekillerinin namus borcudur. HDP kapatılmadan PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin bir başka formülünü bilen bir demokrat var mıdır? HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek milletimizin egemenlik haklarına zarar vermektedir.

REKLAM

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli: İcazeti İmralı'dan alan hainlere milletvekilliği haramdır

PKK'yı saklamak size bir şey kazandırmayacak

HDP'nin dostu CHP'ye ne denmelidir? CHP'ye sesleniyorum. Gara katliamcısı PKK'yı saklamak size hiçbir şey kazandırmayacak. Korkmayın çekinmeyin, verilmiş bir sözünüz yoksa PKK'ya katil demek cani demek size şeref katacaktır.

"Akşener hala Demirtaş'la kahvaltı yapmanın hevesinde midir?"

Partimizde görev yaparken tek bir esnafın elini sıkmadan gezen İYİ Parti’nin başkanı, hala terörist Demirtaş ile kahvaltı programında buluşmanın hevesinde midir?

"HDP ile hesaplaşmadan PKK bitirildi denilemez"

HDP ile hesaplaşmadan, PKK’yı bitirdik, yok ettik, mahvettik diyemeyiz. Bu itibarla HDP’nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır. Ve tarih önünde yapmak durumundadır. Şayet bize bir görev düşerse, ki bu zaman yakındır, MHP Siyasi Partiler Kanunun 100’üncü maddesinden kaynaklanan hakkını tam ve eksiksiz kullanarak tarihi müracaatını mutlaka yerine getirecektir.

REKLAM