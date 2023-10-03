Bahçeli'den Ankara'daki terör saldırısına tepki: Terörün Türkiye'ye geri adım attırması mümkün değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni dönemin ilk TBMM Grup Toplantısında konuştu.





Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;





"Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri bu kutlu çatı altında yeni yasama yılına yüreklerimizin toplu vuruşu ile giriyoruz.





Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum.





Türk Milleti önce Meclis açıp sonra devlet kurmayı başaran dünya üzerindeki ender milletlerden biridir.





1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, milli mücadele kahramanlarına, ebediyete intikal etmiş vekillere ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.





Gazi Meclis'imizi kim yok sayıyorsa, adını anarken kim şüpheye düşüyorsa bir karanlık içindedir.





Gazi Meclis'in bu yasama yılında tarihi bir dönüm noktasına şahit olacağız. Milli bir gururun 85 milyon Türk vatandaşıyla ortaklaşa paylaşacağız. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü 26 gün sonra kutlayacağız.





Terörle mücadele mesajı

MHP Türk Milleti ile tek vücuttur. Cumhur İttifak'ı Türkiye'nin gelecek yüzüdür.





Cumhur İttifak'ı olduğu sürece demokrasi güven altındadır.





Cumhur ittifakının umut olduğunu gösterdik. MHP ve Cumhur ittifakı güçlü ise, vatandaşımızın karnı tok, anlı açıktır. MHP ve cumhur ittifakı var olduğu sürece Türkiye Yüzyılı vizyonu gerçekleşecektir. Türkiye'nin ne geçmişinde ne geleceğinde zillete yer yoktur. Terör örgütüyle can ciğer olanlara kanacak olan kalmamıştır.





Terör saldırıları, etnik ve mezhep çatışmaları ve bölgesel savaşlar insan hayatının ne kadar ucuzlaştığının belirtisidir.





Küresel emperyalizmin içimize sızan maşaları bu gerçeği ikrar etmeleri boştur. Manda özlemi bunların umududur. Türkiye Cumhuriyeti'nin mazisi Meclis'in çağrısıdır. Bu çağrı İstiklal çağrısıdır. Bu çağrı milli birlik ve kardeşliğin çağrısıdır. Gazi Meclis'in bu yasama yılında tarihi dönüm noktasına şahit olacağız. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlayacağız. Fikri, vicdanı hür yüz yıllık geçmişi kucaklayan, önümüzdeki yüz yıla mühür vurmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti iftiharımızdır. Dosta da düşmana da göstereceğiz.





Türkiye bizim yeryüzü cennetimizdir. Türk vatanı kıyamete kadar helali hakkımızdır. Namusumuza emanettir. Hain emeller barınamayacaktır. Bizim delimiz de vardır, velimiz de vardır. O deliler millete, vatana meftundur. En delimiz bile satılmış kalemlerden çok daha akıllı çok daha adam oğlu adamdır.





"Ülkemizi alçaklara ezdirmeyeceğiz"

Sefa sürenlerle sefalette olanların temerküz etmesi hazin tablonun derinleştiğini göstermekte. Terör saldırısı, etnik çatışmalar insan hayatının ne kadar ucuzladığının bir belirtisidir. İnsanlık huzursuzluğun pençesinde, gemisini kurtaran kaptan mantığının çekim merkezindedir. Demokrasi ve özgürlük ruhu yalnızca göz boyamaya yarayan hamaset düzenekleridir.





Mevcut dünyanın hali dağınık olsa da Türkiye içine kapanamaz. Çevresine sırtını dönemez. Nihai hedefimiz bellidir. Ant olsun yolumuzdan dönmeyecek, ülkümüzden vazgeçmeyecek, Kızılelma'dan ödün vermeyeceğiz. Ülkemizi hiçbir alçağa çiğnettirmeyeceğiz. Ahlak varsa yıkım olmayacaktır. Bugün bakır arıyorsak yarın mutlaka altına ulaşacağız.





"Kılıçdaroğlu vesayetten medet umuyor"

Seçimin meşruiyetini sorgulamak milletimize hakarettir. Demokrasiyi sakatlayan, partisini küresel emperyalizme rehin bırakan Kılıçdaroğlu'nun siyasetinin neresi meşrudur.





Kılıçdaroğlu'nun neresi ve hangi siyasi eylemi meşrudur? Kılıçdaroğlu için siyasi meşruiyet kaynağı nedir? Tahammülsüzlüğü faşist dürtülerin sonucudur.





Biz milletimizin gerçek gündemiyle, ülkemizin hedefleriyle meşgul oluyoruz.





Biz milletimizin gerçek gündemiyle, ülkemizin hedefleriyle meşgul oluyoruz. Zillet İttifakındaki partileri millete havale ediyoruz.





Emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler, enflasyonun üstünde zam verilmesi samimi beklentimizdir. Ev hanımlarına sigorta desteği sağlanma konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Küçük esnafın prim günü aşağı çekilmeli. Çiftçilerimizden dar ve orta gelirli insanlarımıza kadar hepsinin yüzünü güldürmek boynumuzun borcudur.









Ankara'daki terör saldırısı

Bu hain saldırıda 2 polisimiz yaralanmış, 2 terörist imha edilmiştir. Bölücü teröristlerin Kayseri'de şehit edip otomobiline gasp ettikleri veteriner kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. 1 Ekim saldırısı Türkiye'ye yapılmıştır. Bu soysuzların kökü kurutulacaktır. Terör ile huzur, terör ile insanlık arasında ikinci seçenek yoktur. Şaibeli duruş sergileyen, onlardan medet uman kim varsa durumunu gözden geçirmelidir.





Sayın Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri zaman ayarlı bir tuzaktır. Görevden alınan bazı isimler için dedikodu doğru ve hakkaniyetli değildir.











