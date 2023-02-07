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Bahçeli'den deprem mesajı: Gün birlik beraberlik günüdür

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Bahçeli, "Gün, sen-ben ayrımıyla, yersiz polemiklerle vakit kaybedecek bir gün değildir. Gün her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olmak, beraber olma günüdür." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Depremle ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon peşinde koşanlara da göz yummayacağız" açıklamasında bulundu.

10:33 . 7/02/2023 Salı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Gündemimizin yegane konusu depremdir. Bu gerçeği değiştirmemiz imkansızdır. Coğrafyamızı yok saymamız mümkün değildir. Dün sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem meydana gelmiş. Kahramanmaraş'ın yanı sıra çok sayıda ilde hissedildi. Yine dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 12.24'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Artçı sarsıntılar kesintisiz şekilde devam etmiştir.

Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür. İki büyük depremde ağır bilanço ortaya çıktı.

Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara göz yummayacağız.




#MHP
#deprem
#TBMM
2 saat önce
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Bahçeli'den deprem mesajı: Gün birlik beraberlik günüdür
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