TSK'nın 'hava yardım koridoru' 37 hava aracı ile gece boyunca çalıştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplam 10 ili etkileyen depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Bakanlık bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen talepler cevaplanırken, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için 'hava yardım koridoru' oluşturuldu. Gün boyu deprem bölgesine arama-kurtarma ekipleri ile araçları ve yardım malzemeleri taşındı. Çalışmalar, gece boyunca da devam etti.