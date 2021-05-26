Bahçeli'den destek: Soylu yalnız değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, internet üzerinden yayınladığı videolarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili ilk kez konuştu. Net ifadeler kullanan Bahçeli, “Türkiye’nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz” diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdi.

KILIÇDAROĞLU KAOSUN BEKÇİSİ

Meclis MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli şunları söyledi: “Açık seçik görüyoruz ki, Türkiye’nin çevresindeki sinsi ve sisli kuşatma sertleşmektedir. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye’mizdir. CHP bu pis senaryonun alt yüklenicisi, üst figüranıdır. Altı ay içinde başka bir Türkiye’nin görüleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu kaosun bekçisi, krizin çeşnicisi konumundadır. HDP Türkiye’nin kalbine hançer sokmak için tetikte bekleyen fitnedir.

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HİÇBİR ALÇAĞIN NEFESİ YETMEYECEK

İkazen diyorum ki, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir. Yine hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve İçişleri Bakanı’nın yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Konu, devletimizin saygınlığı ve üzerinde titrediğimiz bekasıdır. Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır. Herkes ağzından çıkanlara dikkat etmekle mükelleftir. Türkiye’nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz, sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez.

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TEK KELİMEYLE MÜFTERİLİK

Sayın Binali Yıldırım’ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek tek kelimeyle müfteriliktir. Bu meselede tarafsız kalmak, Türkiye’ye kast etmek için kullanılan çevrelere destek vermektir. CHP yönetiminin siyaseti arazdır, marazdır, ayıplıdır, ahlaksızdır, tamı tamamına çukur siyasetidir. Asıl bizi düşündüren İP’in başkanı tarafından üstlenen provokatörlük rolüdür. Cumhurbaşkanı’nı katil Netenyahu’ya benzeten ve Siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, birkaç gün sonra Rize’yi, ilçeleri İkizdere ve Çayeli’yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır. Söz konusu ilçe belediyelerin MHP yönetiminde bulunduğu göz önüne alındığında nasıl bir oyunun sahnelenmeye çalışıldığı da bariz olarak fark edilecektir.”

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Bedeli ne olursa olsun izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek ve Türkiye’yi deforme etmek isteyenlere bedeli ne olursa olsun izin vermeyeceklerini kaydeden Bahçeli şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun rotası yanlış, siyasi dili ve üslubu yozlaşmıştır. Milletin tertemiz oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek, Türkiye’yi deforme etmek için faal halde olanlara alimallah, bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir. CHP’nin sırtını emperyalizme dayaması tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda düşmana hizmet edip ganimet olmakla birdir, aynıdır. Biden’in muhalefeti pışpışlayıp Cumhur İttifakı’nı hedef alması sonu hüsran olacak bir maceraya atılmaktır. Milli varlığımıza operasyon çekenlerin bu cüretkarlıklarını burunlarından fitil fitil getireceğiz. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda kabul edilen 2019-2020 Türkiye Raporu’nda, AB ve üye ülkelere Ülkücü Hareketi terör örgütleri listesine ekleme ihtimalini araştırma, dernekleri yasaklama ve faaliyetlerini yakından izleme çağrısı ayaklarımızın altında çiğnenmeye müstahaktır.”

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Netanyahu’ya, Filistinli mazlumları da PKK’ya benzeten açıklamalarının ardından Rize’ye gitmişti. Akşener’in ziyaretinde gerginlik yaşanmıştı.

Olay çıkarmak için planlandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olaylı Rize ziyaretine de değinen Bahçeli, ziyaretin olay çıkarmak için planladığını söyledi. Ziyaret öncesi Akşener’in Erdoğan’ı Netenyahu’ya benzettiği mesajlarını hatırlatan Bahçeli, Rize’de Akşener tarafından toplumsal huzursuzluğun fitilinin ateşlenmek istendiğini dile getirdi. Bahçeli şöyle devam etti: “Rize’de haklı tepkilere küstahça tepki göstermesi, etrafındaki çapulcuların vatandaşlarımıza, esnaflarımıza vandalca saldırması ağır bir provokasyon halidir. İP’in Başkanı Rizeli vatandaşlarımızın hassasiyetlerini kaşımanın yanı sıra ateşle oynamış, siyasi öfkeyi körükleyerek şiddet zincirinin tıpkı 1959 Uşak olaylarında olduğu gibi ilk halkası olmak için podyuma çıkmış, daha doğrusu çıkarılmıştır.”

Bahçeli’ye teşekkür mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İçişleri Bakanı yalnız değildir” açıklaması yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sosyal medya hesabı Twitter’dan teşekkür mesajı paylaştı. Soylu paylaşımında, “Devlet-i Ebed Müddet’ anlayışının Cumhur İttifakı’nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli’ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz” açıklamasını yaptı.