Bahçeli'den Filistin-İsrail çatışmasında ateşkes çağrısı: Erdoğan'ın atacağı diploması adımları desteklenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.





Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Ne zaman ecdadımız Filistin'den çekilmiş o zaman kriz dalga dalga büyüyerek bugünlere gelmiştir. Filistin sorunu içinden çıkılması zor girdaba sürüklenmiştir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden kanın durması neredeyse tam bir hayaldir. Çatışmaların sebeplerini konuşmak yerine sonuçlar etrafında polemik üretmek faydasızdır. Cumartesi günü Hamas'ın İsrail'e sızması ile başlayan operasyon ve İsrail'in karşı operasyonu ile kanlı hesaplaşma savaşa dönüştü. Ortam kaygı vericidir. Üzüntümüz yüzlerce masum insanın ölmesi ve binlerce insanın yaralanmasıdır. Savunmasız insanların hedef alınması felakettir. Barış çabalarına prangadır, çözüm arayışını dinamitlemektedir. Sivil ölümlerinin hiçbir bahanesi olamaz.





Meşru hakkın savunması yapılamaz. İsrail Filistin arasındaki krize sağ duyu ile yaklaşmak, bir an evvel ara bulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalıdır.Hamas'ın saldırı hazırlığından İsrail'in niçin haber alamadığını, siyasi kurgunun bulunup bulunmadığını, Netanyahu'nun oyunu olup olmadığını tartışan işin özünde Fillistin davasını anlamayan zihniyetlerdir.





Geçmişte İsrail'in saldırılarına ses etmeyenlerin İsrail holiganı kesildi. İnsanlık dışı manzaralardan rahatsızız. İsrail yıllarca filistinli kardeşlerimize zulmetti. Vicdansızca saldırmıştır. Dünyanın gözü önünde tarifi olmayan insanlık suçları işlendi. Uluslararası hukuk çiğnenmiştir. BM'nin 67 tarihli kararı İsrail'in 1967 Haziran ayında işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngörmüştür ancak İsrail buna yanaşmamıştır.





"İki devletli çözüm şart"

Bizim bu sorunlara, 7 Ekim tarihli ortama bakışımız nettir. İlk olarak ateşkes ortamı oluşmalı. Hükümetin dengeli duruşu takdire şayandır. Sayın cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmelidir. BM acilen devreye girmeli. Daha fazla can kaybı yaşanmaması için uluslararası toplum devreye girmeli. Çatışmaların bölgesel nitelik kazanmadan taraflar arasında barış görüşmeleri inşa edilmeli. ABD'nin AB'nin ve bazı bölge ülkeleri gibi yangına körükle gitmek yerine şiddeti yatıştıran, barışa davet eden girişim başlatılmalıdır. Beyaz Saray'ın tahriklerine kapılarak barış ve çözüm çabalarının sabote edilmesi kimseye yararı dokunmayacaktır. 67 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez zorunluluktur. Hak yerini bulmadan, ikazla belirtiliyorum ki sıkılı yumruklar açılmayacaktır. Mescidi Aksa ilk kıblemizdir, Müslümanların şerefidir. Tarihi her türlü tartışmalara kapalıdır. Filistin'in huzuru İsrail'in huzuru demektir.





"Ateşkes rejimi tesis edilmeli"

Ateşkes rejimi derhal tesis edilmeli. Taraflar aklıselim çizgiye eş zamanlı gelmeli.





Diplomasi ve diyalog kanallarının aktif hale getirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli.





BM devreye girmeli. Daha fazla can kaybı yaşanmaması için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı. Ateşkes derhal tesis edilmeli.





ABD uçak gemisi göndermek yerine barış için çabalamalı. Ortak akıl ve ortak gelecek çerçevesinde kenetlenmenin bir fırsat olduğu kanaatindeyiz.





"ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi var?"

Terör örgütlerini silahlandırıp sahaya sürmek, farklı ülkelerin üstüne salmak bir terör yöntemidir. Terörizm sadece Türkiye'ye değil tüm insanlığa doğrultulmuş kanlı bir silahtır. Oynanan oyunların farkındayız. Taviz vermeyeceğiz. Bölücü terör örgütü PKK'nın 1 Ekim Ankara saldırısının ardından sınır ötesine düzenlenen operasyonların arkasındayız.





Operasyonlar kararlılıkla devam etmiş ve cani örgütün beli kırılmıştır. Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bir bedeli vardır. Bölücü terör örgütü için emniyetli bir alan kalmamıştır. Vakit terörü kaynağında kurutma vaktidir.





5 Ekim 2023 tarihli hava operasyonu sırasında 1 adet İHA ABD tarafından düşürülmüştür. Bu müdahaleyi kınıyoruz. Neyin meşruluğundan neyin müdafaalığından bahsedildiği muammadır. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır. ABD'nin yaptığı meşru müdafaadır da Türkiye'nin yaptığı nedir? ABD, PKK/YPG siperinden İHA'mıza resmen ateş aşmıştır.





Ne yazık ki ABD, PKK/YPG ile aynı deliktedir. Bu tablodan ilk çıkan art niyettir.





'Sınır ötesi operasyonlarının arkasındayız'

ABD'nin aynısını 2 Ekim 92'de Ege'de de yapmış, muhrip gemimize yapıp 5 vatan evladımızın şehadetine neden olmuştur. Çuval hadisesini de asla unutmuş değiliz. İnsansız hava aracımıza saldıran ABD'nin terörle mücadelede yanımızda olduğunu söylemeleri kurnazca bir taktiktir. Sosyal medyadan Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna karşıyız açıklaması ve sonra silinmesi örtülü bir tehdit olarak görülmelidir. Haklı mücadelemizden dönmeyeceğiz. Teröristlerle tüfek çatanları tarih bir gün yargılayacaktır. Cumhurbaşkanlığı tezkeresine de sonuna kadar destek olup evet oyu kullanacağız. Sınır ötesi operasyonun arkasındayız. CHP tarihi bir imtihan ile karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu terörden rahatsız ise çıkıp nerede durduklarını açıklasınlar. Kılıçdaroğlu'nun hayır demesi halinde vekil arkadaşları ile bayrağa ve şehitlere ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamalarını tavsiyemdir. Bizim yerimiz milletimizin tertemiz vicdanıdır. Yerimiz Türkiye Yüzyılı'dır.





Silahlı kuvvetlerimiz gidebildikleri yere kadar gidip mıntıka temizliği ile terörden arındırmalıdır. Duamız güvenlik güçlerimiz ile beraberdir. Cumhuriyetin yüzüncü yılında terör urunu söküp atacağız. Devletimiz başarılı olacaktır.





CHP genel başkanının milli damarı çatlayıp kurumuştur. TBMM'nin karalaması gayri milliliktir. Meclis'i gazi Meclis'i olarak görmüyorum, demiştir. Ne tuhaf akıl tutulmasıdır. İzana davet etmek isterim bu zatı. Kılıçdaroğlu'nun parti içi değişmeler ve parti içi tartışmalarla iyice şuur kaybına uğradığı anlaşılmaktadır. TBMM Gazi bir meclistir. Ne söylesek duymuyorsun. Gaziliği idrak edecek vatanseverlik yoktur sende. Gazi Meclis senin gibilere rağmen kurulmuştur. Gazi Meclis ya istiklal ya ölüm parolası ile kurulmuş ve düşmana dünyayı dar etmiştir. Kılıçdaroğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gaziliğini de tartışmaya açması yakındır. Kimliği çalınmış, mankurt bir zihniyeti tanımlamak buradan bakınca pek mümkün değildir. Kılıçdaroğlu'nun kim olduğunu millet söyleyecektir.







