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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü: Bölgede sükunet bir an evvel tesis edilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İsrailli mevkidaşına sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hüseyin Berk
19:16 . 9/10/2023 Monday
Yeni Şafak
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile de telefonda görüştü.

"Bölgede sükunet bir an evvel tesis edilmeli"

Erdoğan, İsrailli mevkidaşına sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Türkiye'nin gayretleri artarak sürecek"

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti."



#Recep Tayyip Erdoğan
#İsrail
#Yitzak Herzog
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