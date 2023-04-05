Bahçeli'den işgalci İsrail'e Aksa tepkisi: İnsanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum

"Mübarek Ramazan ayının kutlu iklimini iliklerimize kadar teneffüs ederken Mescid-i Aksa’ya yönelik menfur ve mütecaviz muamelelerden derin bir kaygı ve üzüntü duyduğumuzu özellikle ifade etmeyi manevi ve milli bir sorumluluk olarak addediyorum.