Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayetler’ çıkışına çok sert tepki göstererek, “Korku edebiyatını bırak. Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin” çağrısında bulundu.

MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli, “Bu masada hile vardır, desise vardır, densizlik vardır. Partiler gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar. Yoklama yapıyorlar, hava kokluyorlar. Ancak arka kapıda da birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar.” dedi.

OYNAT 01:41 Devlet Bahçeli'den anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek isteyen Kılıçdaroğlu'na sorular: Anayasadan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini söyleyen Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 'CHP'nin gizli gündeminde anayasanın ilk dört maddesini kaldırmak esastır' diyen Bahçeli, bu gündemin arkasında PKK'nın olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'na zor sorular sordu.



Devlet Bahçeli, 'CHP Genel Başkanına soruyorum. Kıvırmadan cevap vermesini bekliyorum.

Soru 1: Anayasadan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Soru 2: Anayasaya hakim olan 'Türk' ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz?

Soru 3: 'Türk vatandaşlığı' yerine 'anayasal yurtseverlik' , 'Türkiye' yerine 'Ülke' , 'Türkiye Devleti' yerine 'Cumhuriyet' kavramlarının getirilmesini amaçlıyor musunuz?

Soru 4: 'Demokratik muhalefet' diyerek TİP'i, HDP'yi yanınızda görüyor ve bunlara kucak açıyor musunuz?

Soru 5: Demirtaş'ı hala savunuyor ve ona elçiler yolluyor musunuz?

Sayın Kılıçdaroğlu, bu soruların cevapları gayet basittir. Boş kağıt verirsen, tüm cevaplara 'evet' demişsin sayacağız.' dedi.







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YA EVET DİYECEKSİN, YA DA HAYIR

CHP’nin düzenlediği Abant Toplantısı’nın, bir bakıma zilletin tehlikeli yol haritasının kavşak noktalarını açığa vurduğunu söyleyen Bahçeli, “Abant Toplantısı’nın tavsiyesi kimden geldi? Kripto damar mı dayattı? Pensilvanya’dan mı talimat alındı?” diye sordu. Özerklik ve federasyon gayesinin CHP’ye nüfuz ettiğinin anlaşıldığını söyleyen Bahçeli, bununla birlikte CHP’nin gizli gündeminde Anayasa’nın ilk dört maddesinin kaldırılmasının esas olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu’na şu soruları yöneltti:

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“Kıvırmadan cevap vermesini, kaçak güreşmemesini bekliyorum. Anayasa’dan Atatürk’ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Anayasa’ya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz? Türk vatandaşlığı kavramı yerine ‘Anayasal yurtseverlik’, Türkiye yerine ‘Ülke’, Türkiye devleti yerine ‘Cumhuriyet’, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine, ‘Türkiye Cumhuriyeti insanı’ kavramlarının getirilmesini amaçlıyor musunuz? Demokratik muhalefet diyerek TİP’i, HDP’yi yanınızda ve yörenizde görüyor, bunlara kucak açıyor musunuz? Terörist Demirtaş’ı hala savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu, bu sorularım gayet basittir. Ya evet diyeceksin, ya da hayır. Boş kağıt vermen halinde bütün sorulara evet dediğin anlaşılacaktır.”

Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayetler’ çıkışına da tepki gösteren Bahçeli, “Korku edebiyatını bırak, siyasi cinayet işlenebilir masallarını geç, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin” dedi.