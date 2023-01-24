Bahçeli'den Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Müslüman Türk milletinin Anadolu coğrafyasında tutunan bin yıllık varlığı, birilerini sürekli rahatsız etmiştir. Fail ve figüranlar farklı olsa bile izledikleri yol hep aynıdır. 1918'den 1923'e varıncaya kadar yaşanan her zorluk, katlanılan her çile, esnafından eşrafına köylüsünden kentlisine, gencinden yaşlısına, herkesi aynı kahramanlık altında yek vücut haline getirmiştir.

16 Nisan halk oylaması, Türk milletinin kendi kaderine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkma başarısını belgelemiştir.

Şimdi adım adım 2023'e yürüyoruz. Şunu biliniz ki, 1918'den 1923'e kadar geçen tarih serüveni, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bugüne kadar üç aşağı beş yukarı aynı şeyler yaşanmıştır. 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 2. demokratik atılımdır.

"ZİLLET İTTİFAKI SIRTINI ZALİMLERE DAYAMIŞTIR"

Zillet ittifakı sırtını zalimlere dayanışmıştır. Onların hamisi varsa bizim de milletimiz vardır. Artık her şey ortadadır. Kimin kiminle iş yaptığı dibine kadar bellidir. Dünya genelinde hiçbir muhalefet partisi ülkesine cephe almamıştır. Bu muhalefet çok ciddi güvenlik sorununa dönüştü.

"HDP KAPATILMALIDIR"

HDP kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmeden bu bölücü yatağının kapısına kilit vurulmalıdır.

AYM'nin HDP'nin talebiyle kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleriyle tamamen aykırıdır.

THE ECONOMİST'İN SKANDAL KAPAĞI

ABD'de bir derginin seçimlerin kan gölüne döneceği ilişkin haberi sonrası devreye The Economist girmiştir. Bunlar karanlık odakların husumet aparatlarıdır. Seçimler, ufukta belirdiği andan zehirli yılanlar birer birer dışarı çıkmaya başlamıştır.

İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONA TEPKİ

Kur'an-ı Kerim'in yakılması saldırganlıktır. Bunu kınamak gerçekten yetmez. İsveç ve Finlandiya ABD'nin kuklalarıdır. Buna ifade özgürlüğü diyenler suç ortağıdır. İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı. NATO ile doğmadık NATO'suz da ölmeyiz. NATO'ya muhtaç değiliz.