Bahçeli'den Millet İttifakı'na çağrı: Çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP öncülüğünde toplanan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını hala bulamadığını belirterek “İlan edin adayınızı da boyunun ölçüsünü görelim” çağrısında bulundu. Meclis MHP Grubu’nda gündeme değerlendiren Bahçeli, şunları söyledi:
EFENDİLERİ ADAY İŞARET ETMEDİ
Bahçeli, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı üzerinden yürütülen tartışmaları anımsatarak şunları kaydetti:
- “Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar, Türkiye’nin üç beş kuruşa adaleti sattığını iddia edenler zillettedir. Cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinde tartışmaların körüklenmesi, o mu olsun, bu mu olsun, yoksa bir tavşan adayı ifşa edelim de asıl adayı geride mi tutalım arayışları zillet bir senaryodur. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir. Birbirlerinin kuyusunu kazıp aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki, bizim adayımız, Cumhur İttifakı’nın adayı bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Neyi bekliyorsunuz? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Haydi gösterin adayınızı?”
Kılıçdaroğlu’nun devlet kurumlarının kapısına dayanmasını da eleştiren Bahçeli, “Devlet kurumlarının kapısına dayanan, en son olarak da Et ve Süt Kurumu’na musallat olan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye Cumhuriyeti’nin sabrını test eden, programlanmış bir işgalin provalarını
Mahallenin uşaklarına davet
İYİ Parti’de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’nun pasifize edilmesiyle başlayan tartışma devam ederken, Bahçeli’den yeni bir çağrı geldi. Bahçeli, “Ülkücüyüm, milliyetçiyim diyen kim varsa ana çatısı, ana kucağı MHP’dir” dedi. Bahçeli, konuşmasının sonunda da metin dışına çıkarak “Mahallenin uşaklarını MHP’ye davet ediyorum” dedi.