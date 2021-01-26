Bahçeli'den Selçuk Özdağ açıklaması: Sicili kabarık siyasetçinin çığırtkanlığı bilindik bir numara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı sonrası MHP'nin hedef gösterilmesi üzerinde duran Bahçeli, bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarda MHP ile bağ kurmanın zorlama olduğunu belirterek MHP'yi kavga ile anmak "Hayasızlıktır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar satır başlıkları şöyle:

Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösteriliyoruz. Kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın. Saldırıların gerçekleşme zamanı bir kurguya delalet.

Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, bana saldırdılar çığırtkanlığına tevessül etmesi bilindik bir numaradır. Tezgahlanmış kara kampanyaya asla teslim olmayız.

"Şiddeti körüklediğimizi iddia edenler yalancıdır"

Sokak hareketi çıkarmak için çırpınanların varlığı bilinen bir gerçektir. Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürdü. Şiddeti körüklediğimizi iddia edenler sefil bir yalancıdır. Kılıçdaroğlu, fren tutmamış bir yalan bataklığına saplanmıştır. MHP'nin şiddetle işi yoktur, kavgada umut görmez.

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"HDP demek PKK demektir"

HDP demek PKK demektir. HDP Esenyurt binasındaki dehşet verici görüntüler bize göre malumun ilanıdır. HDP'yi savunmak Türkiye'nin egemenlik haklarını yok saymaktır. HDP bir siyasi parti dışında ne varsa odur.

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HDP'nin kapatılmasında somut delil ve belgeler var. Parti kapatılmasıyla ilgili görüşümüz nettir. Tutarlı çizgimizde bir değişiklik olmamıştır. Şiddeti ve terörü araç olarak kullanan partilerin bu düzenin dışında tutulması gerekir. Türkiye çadır devleti değildir.

"CHP teröristle değil valiyle kaymakamla uğraşıyor"

Devleti devlet yapan değerler saldırıya uğramaktadır. CHP'ye ve İYİ Parti'ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalıdır. CHP yönetimi, teröristlerle değil, rektörlerle valilerle ve kaymakamlarla uğraşmaktadır. Hepsine militan iftirası atıyorlar.

"Kılıçdaroğlu militan arıyorsa il başkanına baksın"

Kılıçdaroğlu, militan arıyorsa Boğaziçi'nde DHKP-C militanlığı yapan il başkanına baksın. Kahramana militan demek vatan hainlerine mihmandarlıktır. CHP militan arıyorsa bir boy aynasının karşısına geçsin.

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"Şuşa'ya yaptırılacak okul uygun bulundu"

Şuşa'da 9 derslik okul yapılması hedefimizdir. Aliyev ve Erdoğan'ın onayı ile Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur.