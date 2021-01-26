Gündem Bahçeliden Selçuk Özdağ açıklaması Sicili kabarık siyasetçinin çığırtkanlığı bilindik bir numara
POLİTİKA

Bahçeli'den Selçuk Özdağ açıklaması: Sicili kabarık siyasetçinin çığırtkanlığı bilindik bir numara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı sonrası MHP'nin hedef gösterilmesine değinen Bahçeli, "Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösteriliyoruz. Kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın" dedi. Özdağ'a yapılan saldırı için taraflı değiliz açıklamasında bulunan Bahçeli, "Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, 'bana saldırdılar' çığırtkanlığına tevessül etmesi bilindik bir numaradır. Tezgahlanmış kara kampanyaya asla teslim olmayız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı sonrası MHP'nin hedef gösterilmesi üzerinde duran Bahçeli, bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarda MHP ile bağ kurmanın zorlama olduğunu belirterek MHP'yi kavga ile anmak "Hayasızlıktır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar satır başlıkları şöyle:

Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösteriliyoruz. Kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın. Saldırıların gerçekleşme zamanı bir kurguya delalet.

  • Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, bana saldırdılar çığırtkanlığına tevessül etmesi bilindik bir numaradır. Tezgahlanmış kara kampanyaya asla teslim olmayız.

"Şiddeti körüklediğimizi iddia edenler yalancıdır"

Sokak hareketi çıkarmak için çırpınanların varlığı bilinen bir gerçektir. Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürdü. Şiddeti körüklediğimizi iddia edenler sefil bir yalancıdır. Kılıçdaroğlu, fren tutmamış bir yalan bataklığına saplanmıştır. MHP'nin şiddetle işi yoktur, kavgada umut görmez.

"HDP demek PKK demektir"

HDP demek PKK demektir. HDP Esenyurt binasındaki dehşet verici görüntüler bize göre malumun ilanıdır. HDP'yi savunmak Türkiye'nin egemenlik haklarını yok saymaktır. HDP bir siyasi parti dışında ne varsa odur.

MHP lideri Bahçeli Halk TV sunucusu Gürses'i ti'ye aldı: Gülnaz Şırıngaya acil şifalar diliyorum
GÜNDEM
MHP lideri Bahçeli Halk TV sunucusu Gürses'i ti'ye aldı: Gülnaz Şırıngaya acil şifalar diliyorum

HDP'nin kapatılmasında somut delil ve belgeler var. Parti kapatılmasıyla ilgili görüşümüz nettir. Tutarlı çizgimizde bir değişiklik olmamıştır. Şiddeti ve terörü araç olarak kullanan partilerin bu düzenin dışında tutulması gerekir. Türkiye çadır devleti değildir.

"CHP teröristle değil valiyle kaymakamla uğraşıyor"

Devleti devlet yapan değerler saldırıya uğramaktadır. CHP'ye ve İYİ Parti'ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalıdır. CHP yönetimi, teröristlerle değil, rektörlerle valilerle ve kaymakamlarla uğraşmaktadır. Hepsine militan iftirası atıyorlar.

"Kılıçdaroğlu militan arıyorsa il başkanına baksın"

Kılıçdaroğlu, militan arıyorsa Boğaziçi'nde DHKP-C militanlığı yapan il başkanına baksın. Kahramana militan demek vatan hainlerine mihmandarlıktır. CHP militan arıyorsa bir boy aynasının karşısına geçsin.

"Şuşa'ya yaptırılacak okul uygun bulundu"

Şuşa'da 9 derslik okul yapılması hedefimizdir. Aliyev ve Erdoğan'ın onayı ile Şuşa'ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur.

Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Dayatmalar Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının şifreli kılıfıdır
GÜNDEM
Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Dayatmalar Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının şifreli kılıfıdır

Abone Ol Google News
Tayyipi görünce yüreğim fenalaştı

Tayyip'i görünce yüreğim fenalaştı

"Ömrümden ömrüne koya" diyen Rabia Nine o anları anlattı.
Bedelli askerlik ücretleri belli oldu

Bedelli askerlik ücretleri belli oldu

2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 liraya yükseldi.
Yeni bir skandalla çalkalanıyor

Türkiye'den 19 milyon kullanıcının telefon numaraları sızdı.

​Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösteriliyoruz.
Eyüpsultan'da cinayet

Eyüpsultan'da cinayet

​Anne ve ağabeyini koli bandıyla öldürdü.

Türkiye'nin<br>yeni nesil silahı

Türkiye'nin
yeni nesil silahı

​Işık hızında atış yaparak hedefleri imha ediyor.
Transferde kritik hafta

Transferde kritik hafta

​Başkan Ağaoğlu, Yeni Şafak'a konuştu.

Ankara ve İzmir'de<br>peş peşe FETÖ operasyonu

Ankara ve İzmir'de
peş peşe FETÖ operasyonu

Kiraladıkları evlerde 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faaliyet yürütüyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.