Gündem Bahçelievlerde yıkılma tehdidine karşı bir site boşaltılıyor
İSTANBUL

Son dakika haberleri... Bahçelievler'de yıkılma tehdidine karşı bir sitede daireler mühürleniyor

Bahçelievler'de yıkılma tehdidine karşı bir site boşaltılıyor

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor. Halen binada oturan daire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi IHA DHA
Zabıta ekipleri, binaya gelerek daireleri mühürledi.
Zabıta ekipleri, binaya gelerek daireleri mühürledi.

Bahçelievler’de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor.

Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı.

80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.

Sitede 80 daire ve 12 dükkan var

Sitenin 80 daire ve 12 dükkandan oluşan 11 katlı bir bloğundaki daireleri dolaşan zabıta ekipleri, boşalan daireleri mühürlerken, halen binada oturan daire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı.

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