Bahçelievler'de yıkılma tehdidine karşı bir site boşaltılıyor

Bahçelievler’de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor.
Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı.
Sitede 80 daire ve 12 dükkan var
Sitenin 80 daire ve 12 dükkandan oluşan 11 katlı bir bloğundaki daireleri dolaşan zabıta ekipleri, boşalan daireleri mühürlerken, halen binada oturan daire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı.