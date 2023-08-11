Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk cevap geldi: HDP ile ittifakı çabuk unuttu

Tolga Akalın
Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptı İYİ Parti 14 ve 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile aynı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak desteklemişti.
Partisinin terör ittifakına üye olduğunu çabuk unutan İYİ Genel Başkan Yardımcısı
Tolga Akalın
, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye yaptığı ittifak davetine cevap verdi.
İYİ Parti'den ilk cevap
İYİ Parti'den ilk cevap
Bahçeli
"Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına"
demişti.
Bahçeli'nin sözlerine İYİ Parti'den ilk yanıt Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan geldi.
Tamga Türk'e konuşan Akalın,
"Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin"
dedi.
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16 dakika önce