Gündem Bakan açıkladı Yurtlarda hala 15 bin 756 vatandaş karantinada
ANKARA

Bakan açıkladı: Yurtlarda hala 15 bin 756 vatandaş karantinada

Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşın bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi İHA
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Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte Türkiye’ye dönen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini geçirdiği Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, hummalı bir çalışma yürütülüyor. Salgınıyla mücadelede devletin bütün kurumlarının, yayılımın durumuna göre elinden gelen tüm önlemleri, hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirdiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirilen toplantılarda, alınacak önlemlerin sürekli güncellendiğini ve hızlı şekilde uygulamaya geçildiğini belirtti.

Yurt dışından getirilen yüzlerce Türk karantinada
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334 Türk işçi Irak’ın Bağdat kentinden kalkan iki ayrı uçakla Kütahya Zafer Bölgesel Havalimanı’na getirildi. İşçiler, burada sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle şehir merkezine taşındı.
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Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen Türk işçiler, kimlik kontrollerinin ardından Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
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Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçlarının, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacağı açıklandı.
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Cezayir’den 555 Türk vatandaşı Cezayir Hava Yolları’na ait 3 uçak ile Samsun’a geldi.
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Samsun’a getirilen vatandaşlar, buradan karayoluyla Tokatve Amasya’ya ulaştırıldı.
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235’i Amasya’ya ulaşan Türk vatandaşlarının 320’si ise Tokat’ta 14 gün gözetim altında tutulacak.
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Tokat’a 14 otobüsle konvoy halinde getirilen vatandaşların bir bölümü kent merkezinde bulunan Mehmet Emin Tokadi Yurdu ile Aydoğan Aydın Yurdu’nda misafir edilecek.
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Fransa’da bulunan 144 Türk vatandaşını taşıyan iki uçak, akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.
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Kafile, buradaki sağlık kontrollerinin ardından 7 otobüsle polis nezaretinde Kırıkkale’ye geldi.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu’na getirilen vatandaşlar, burada da ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi.
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Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.
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Yurt dışından getirilen yüzlerce Türk karantinada
Koronavirsüs salgını nedeniyle yurt dışında gidiş ve gelişlerin yasaklanmasının ardından farklı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları için seferber olan hükümet bir kafileyi daha özel uçaklarla yurda getirdi. Irak, Cezayir ve Fransa'dan gelen toplam bin 33 vatandaş, koronavirüs önlemleri kapsamında farklı şehirlerdeki yurtlara yerleştirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında getirilen Türkler, 14 gün karantinada kalacak.

  • Salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşlarının büyük bir gayretle çalıştığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Yurtlarımızdaki çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki gayretleri, fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlama noktasında hummalı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

51 ilde 78 yurt tahsis edildi

Bakan Kasapoğlu, şu ana kadar yurt dışından gelen 20 binin üzerinde vatandaşımızı bakanlık yurtlarında misafir ettiklerini vurguladı. 51 ilde toplam 78 bakanlık yurdunda karantina sürecinin devam ettiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, karantina sürecini tamamlayarak evlerine dönenlerin ardından halen 15 bin 756 vatandaşımızın, bu yurtlarda misafir edildiğini açıkladı.

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Oda sayısı 26 bin 586

Bakan Kasapoğlu, söz konusu yurtlarda toplam oda sayısının 26 bin 586, toplam kapasite sayısının ise 93 bin 145 olduğunu kaydederken, “Yurtlarımızda gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin karantina kuralları gereği ayrı odalara kaldıklarını özellikle belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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“Sağlık çalışanlarımız için 43 ilimizde 66 yurdumuzu hazır hale getirdik“

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüsle mücadelede büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüten sağlık çalışanları için 43 ilde toplam 66 yurdu hazır hale getirdiklerini açıkladı. Bakanlığa bağlı yurtlarda şu ana kadar toplam 2 bin 369 sağlık çalışanına hizmet verdiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sağlık çalışanlarımızın rahat olmaları ve kendilerini iyi hissetmeleri adına bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Toplam 14 bin 381 odalı ve 51 bin 205 kapasiteli 66 yurdumuzu sağlık çalışanlarımızın hizmetine hazır hale getirdik. Tek amacımız, değerli çalışanlarımızın konforu ve rahatlığı” açıklamasında bulundu.

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