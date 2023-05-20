Bakan Akar 'ekonomi' mesajı: Türkiye’ye zarar vermeye çalışanlar başarılı olamayacak

“Neler yapıyorlar, neler. O kadar azıttılar ki Türkiye’nin başarılarından o kadar rahatsız olmaya başladılar ki önceden örtülü konuşan dergiler, gazeteler açıkça konuşmaya başladı. Basın yayın kuruluşları ile gece-gündüz demeden hem Cumhurbaşkanımıza hem Türkiye’ye karşı sürekli düşmanlık, zehir saçıyorlar. Seçimleri etkilemek, seçmeni yönlendirmek için her türlü herzeye girdiler. Çok şükür muvaffak olamadılar ve cevaplarını aldılar. Diğer taraftan da döviz konusuna girdiler, ‘Doları oynatıp ortalığı karıştırabilir miyiz’ dediler. Yapı çok sağlam olduğu için onu da beceremediler, olmadı. Öbür taraftan da borsayı karıştırmak için gayret gösterdiler. Ekonomik yönde Türkiye’ye zarar vermek, vatandaşın keyfini, rahat, huzurunu kaçırmaya çalıştılar. Başarı olamadılar, olamayacaklar.”