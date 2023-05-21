Bakan Akar: Hangi partiye oy verirseniz verin ihtiyacınız olduğu sürece burada kalmaya devam edeceksiniz

AK Parti'den milletvekili seçilen Akar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında misafir edilen depremzedelerle Gevher Nesibe Yurdu'nda bir araya geldi.

Buradaki sözlerine 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, vatandaşlara da sabır dilekleriyle başlayan Akar, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Depremin hemen ardından devletimiz vatandaşlarının yanına koştu. Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk andan itibaren tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etti. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdü." diye konuştu.

Tüm bu süreçte devletin milletiyle beraber olduğunu aktaran Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.





"Asla söz konusu değil"





Bazı depremzedelerin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin otelde misafir ettiği depremzedeleri çıkarma kararından sonra tedirgin olduklarını belirterek, kendi durumlarını sorması üzerine Akar, "Asla böyle bir şey söz konusu değil. Bu bizzat Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın, devletimizin teminatıdır." diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin söz konusu davranışına yönelik tepkisini dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Bazıları kendi kafasına göre yalan yanlış işler yapıyorlar. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız. Bunda hiçbir şüphe yok. Sakın aklınızın ucuna bile böyle bir şeyi getirmeyin. Hangi partiye oy verirseniz verin, hangi dinden, mezhepten, etnik kimlikten olursanız olun öyle bir şey söz konusu değil. İhtiyacınız olduğu sürece burada kalmaya devam edeceksiniz. Devlet, millet olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz."





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar



