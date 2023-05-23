Bakan Akar: Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, terör örgütünün çöküş halinde olduğunu dile getirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi Konferansı"nda, terörle mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini, 85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını belirtti.
"Teröristler neredeyse hedef orası" anlayışıyla mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Akar, Mehmetçiğin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin "girilemez" dediği yerlere girdiğini, "çıkılamaz" dediği yerlere çıktığını, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiklerini söyledi.
Mehmetçiğin iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine, mağaralarına girmeye devam ettiğini belirten Akar, "Mağaraları, delikleri imha edildi, başlarına yıkıldı ve çok şükür Zap temizlendi. Dolayısıyla hudutlarımızda ciddi bir güvenlik koridoru oluştu, kontrol altına alındı. Bitti mi? Bitmedi. Biz diyoruz ki en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, durmak yok." diye konuştu.
Terör örgütünün çöküş halinde olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:
Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı, operasyonlarının uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kişilikli ve kimlikli politikalarla uluslararası alanda özne haline geldiğini, söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke olduğunu aktaran Akar, yurt dışında son dönemde artan Türk düşmanlığı ve İslam karşıtlığına dikkati çekti.
Batı'nın "itibarlı" olarak nitelendirilen bazı yayın organlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki söylemlerini hatırlatan Akar, "Bu dergiler, gazeteler ülkemize, Cumhurbaşkanı'mıza karşı son derece seviyesiz ithamlarda bulundular. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunları şiddetle kınıyor, yaptıkları uygulamaları lanetliyoruz." dedi.
Konuşması sırasında diğer savunma ve güvenlik konularında da değerlendirmelerde bulunan, Akar, hudut güvenliği ve terörle mücadeleye ilişkin görüntüleri de salondakilerle paylaştı.
Konferansı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da takip etti.