Bakan Akar: Suriye’nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriye olabilir

Selçuk Bayraktar'dan 'Süpersonik Kızılelma' müjdesi: Sesin üstünde uçabilecek

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma'nın yeni bir modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 'Kızılelma'nın süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz.' diyen Bayraktar, 'Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında Kızılelma agresif manevralar yapacak' ifadelerini kullandı.



