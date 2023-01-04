Gündem Bakan Akar Suriyenin kuzeyinde Rusya ile ortak devriye olabilir
POLİTİKA

Bakan Akar: Suriye’nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriye olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Suriye’nin kuzeyine ilişkin Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Akar: Suriye’nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriye olabilir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ile yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, "Moskova'da yapılan görüşmede tutumumuz ülkemizin milletimizin savunması. Kararlılığımızı muhataplarımıza ifade ettik. İster Türkiye ister Suriye'deki kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız söz konusu değil. Gerçek dışı haberlere itibar edip farklı tutumlara girmemeliler. Görüşmelerimizin devamı olacak. Umudumuz sürecin makul mantıklı şekilde devam etmesi" dedi.

'Ortak devriye olabilir'

Akar, "Rusya ile yaptığımız ortak devriyeler Suriye'nin kuzeyine geliştirilebilir" diye konuştu.

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