​Bakan Akar: F-16 süreci süratle tamamlanmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, ABD'de, Türkiye'ye F16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin 2023 savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısının son halinden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, 40 F16'nın tedariki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 79 uçağın modernizasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu çalışmaların olumlu ve süratli şekilde sonuçlanması için gayret gösterdiklerini aktaran Akar, şunları söyledi:

"Bütün gelişmeleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'li muhataplarımızın olumlu yaklaşımlarını gördük. Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere heyetler arası görüşmelerde, heyet üyeleri dahil ABD tarafından hep olumlu yaklaşım gördük. Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu çalışmaların, sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını, başta Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin desteklemesini, katkılarını bekliyoruz."

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"Güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadele ettiğini, tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Hem terörle mücadele konusunda hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konusunda, müttefiklerimizden, Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz. F16 konusu da bunun bir parçası. Diğer müttefiklerimizden temin ve tedarik etmek için yaptığımız çalışmalar var, fakat bazı tahditlerle karşılaşıyoruz. Bu tahditlerin de kaldırılmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü doğal olarak hepimizin bilmesi gereken en önemli husus; güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir."

FOTOĞRAF 16 Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2. Ana Fabrika Bakım Müdürlüğünde MKE tarafından yapılan Elektrikli M113 E-ZMA zırhlı muharebe aracı ve ASFAT tarafından yapılan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı’nı inceledi. Komuta kademesindeki komutanlar ile beraber 2. Ana Fabrika Bakım Müdürlüğüne gelen Bakan Akar, burada askerleri selamladı. MKE ve ASFAT yöneticilerinden zırhlı muharebe aracı ve Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı hakkında bilgiler alan Akar, daha sonra kulede hazırlanan sunumu izledi. Milli ve yerli teknoloji ile üretilen mayın temizleme teçhizatı ile zırhlı muhabere aracı ile yapılan gösteriyi cep telefonu ile kaydeden Akar, yerli teknoloji ile üretilen ürünleri inceledikten sonra ayrıldı. Bakan Akar’a Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile AK Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da eşlik etti. Türkiye'nin yeni güçlerini Bakan Akar çok beğendi: Yerli araçların şovunu cep telefonu ile kaydetti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makine Kimya Enstitüsü (MKE) tarafından üretilen Elektrikli M113 E-ZMA zırhlı muharebe aracı ve ASFAT tarafından yapılan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nı inceledi. Bakan Akar, milli ve yerli teknoloji ile üretilen mayın temizleme teçhizatı ile zırhlı muhabere aracı ile yapılan gösteriyi cep telefonu ile kaydetti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetlerinin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Egenin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüzün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesini selamladı. Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılının açılışını dün özel bir uçuşla yaptı. Akar, uçuş için Her zaman her yerde parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığına geldi. Ceylan olarak bilinen Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar daha sonra uçuş brifingi aldı. Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Bakan Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçüakyüz ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile teçhizat odasına gitti. Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar ve komutanlar önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16nın kokpitine geçti. Mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz Kontroller sonrasında Bakan Akar, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizinin kuzeyinde dörtlü kol uçuşuna liderlik ederek 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi. Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar ve komutanlar, Şehitler Abidesini selamladı. Akar, burada Ceylan 30 çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, Başta burada yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz. diye konuştu. Akar, bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı görevlerden dolayı personeli kutlayarak yeni uçuş yıllının da başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Egenin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı Milli Savunma Bakanı Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi.



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FOTOĞRAF 13 Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Bakan Akar ve komuta kademesinden sıfır noktasına çıkarma: Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak'a gitti. Askeri helikopterlerle 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi daha sonra Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği Harekât Merkezi'ne geçti.



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