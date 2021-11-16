Gündem Bakan Akar TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok
ANKARA

Bakan Akar: TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok

Bakan Akar TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC’nin TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Akar: TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'TSK'da kimyasal silah bulunuyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi. TSK envanterinde kesinlikle kimyasal silah bulunmadığı söyleyen Bakan Akar, terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddiaların periyodik olarak tekrarlandığını belirtti.

Bakan Akar'ın açıklaması şöyle:

TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC’nin TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor.

"S-400'LER NEREDE?" SORUSU

'TSK'ya adı konulmamış ambargo var' diyen Bakan Akar, 'S-400'ler nerede tutuluyor?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: 'Bu askeri güvenlik konusu. Gizlidir, açıklanamaz.' ifadelerine yer verdi.

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