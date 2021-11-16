Bakan Akar: TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'TSK'da kimyasal silah bulunuyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi. TSK envanterinde kesinlikle kimyasal silah bulunmadığı söyleyen Bakan Akar, terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddiaların periyodik olarak tekrarlandığını belirtti.

Bakan Akar'ın açıklaması şöyle:

TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC’nin TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor.

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"S-400'LER NEREDE?" SORUSU

'TSK'ya adı konulmamış ambargo var' diyen Bakan Akar, 'S-400'ler nerede tutuluyor?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: 'Bu askeri güvenlik konusu. Gizlidir, açıklanamaz.' ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Akar: İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz

GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında