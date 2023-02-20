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Bakan Akar ve Bakan Koca depreme yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremlere AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Bina dışına çıkan Bakanlar Akar ve Koca, bir süre bekledikten depremlerin ardından kentteki son durumu değerlendirmek üzere Mobil Koordinasyon Merkezi'nde toplandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
22:28 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen depremlere AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen depremlere AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, ardından da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, depremlere Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Depremin ardından bina dışına çıkan Bakanlar Akar ve Koca bir süre bahçede bekledi.

  • Depremlere ilişkin genel bilgi alan Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Bakanlar Akar ve Koca başkanlığındaki toplantıda depremlerin ardından merkez ve ilçelerdeki son duruma ilişkin değerlendirme yapılıyor.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile diğer yetkililer de katılıyor.


Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem
Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem

Hatay'da Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem meydana geldi. Çevredeki illerden de hissedilen depremler sonrası bölgedeki hasarlı binalardan bazılarının yıkıldığı bildirildi. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, enkaz altında kalan vatandaşların olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde yıkım olduğu bilgisini aldık. Yayladağı, Reyhanlı ve Arsuz'dan gelen ihbarlar doğru değil." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "8 yaralı var 28 ihbar alındı, tek tek değerlendiriyoruz. Karaçay Barajı'nda herhangi bir risk olmadığı teyit edildi." ifadelerini kullandı. Antakya ilçesinde yıkılan bir binadan iki kişi sağ kurtarılırken, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Deprem
#Hatay
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