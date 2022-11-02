Bakan Akar ve komutanlar sınırda incelemelerde bulunuyor

YÖRÜKÜN ÖZELLİKLERİYörük 4x4, saatte 140 kilometre maksimum seyir hızında ağır yük taşıyabilen, yeni nesil taktik zırhlı araç olarak geliştirildi.Kendi segmentindeki bir araçtan beklenenin ötesinde yüksek mayınel yapımı patlayıcı korumasına sahip araç, ayrıca seviye 1den 4e kadar ölçeklenebilir balistik koruma sunuyor.

Nurol Makina, Yörük 4x4 için biri Avrupa olmak üzere farklı coğrafyalardan 4 ülke ile sözleşme imzaladı.

İlk kez 2019 yılı IDEF fuarında sergilenen Yörük 4x4, henüz tasarım aşamasındayken birçok ülkenin dikkatini çekti ve sipariş aldı.

Kendi segmentindeki bir araçtan beklenenin ötesinde yüksek mayınel yapımı patlayıcı korumasına sahip araç, ayrıca seviye 1den 4e kadar ölçeklenebilir balistik koruma sunuyor.

Mehmet Çorbacıoğlu, ortak üretim planına ilişkin, Çeşitli kullanıcılardan Nurol Makina araçlarına bir ilgi, talep var. Bu noktada projeler gerçekleştikçe, faz faz teknoloji transferiyle bunları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. diye konuştu.

Nurol Makina olarak sadece doğrudan satış değil, teknoloji transferine yönelik de bazı adımlar attıklarını dile getiren Çorbacıoğlu, Bu noktada PT Jala firmasıyla mutabakat metni imzaladık. Bu kapsamda Nurol Makinanın kabiliyetlerini Endonezyaya taşıyacağız. Burada PT Jala ile ortak üretim planlamaktayız. dedi.

Yörük 4x4 aracını haziranda Endonezyaya gönderdiklerini ifade eden Çorbacıoğlu, aracın güvenlik güçleri tarafından test edildiğini söyledi. Çorbacıoğlu, fuarda yapılan gösterilerde de aracı sergilediklerini ve ülkedeki farklı kullanıcılara gösterdiklerini belirtti.

Nurol Makina, ayrıca Endonezyada savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren PT Jala ile mutabakat metni imzaladı.

Şirket, Endonezyanın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo amp; Forum 2022de Yörük 4x4 (NMS 4x4) aracının maketlerini sergiledi. Yörük aracı, fuar kapsamında Endonezya Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan gösteride de yer aldı.

Türk savunma sanayisinin 4 ülkeye ihracat başarısı yakalayan Türk zırhlısı Yörük 4x4 ilk kez sergilenen sağdan direksiyonlu versiyonuyla yeni ihracata hazırlanıyor. Yörükün yeni varyantına dünyanın her yerinden talep yağıyor.

Türk zırhlısına yeni varyant: Talibi çok hepsi almak için sıraya girdi

Türk savunma sanayisi tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sağdan direksiyonlu Yörük 4x4 aracını ilk kez tanıttı. Yörük'ün özellikleri ve yeni varyantı için 4 ülke ile sözleşme imzalanırken Yörük 4x4 için Endonezya da talip oldu.



