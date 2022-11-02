Polonya Rusya ile sınırına tel örgü çekiyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak düzenlediği basın toplantısında, Polonya’nın kuzeydoğusunda yer alan Rusya’ya bağlı Kaliningrad bölgesi ile olan sınırında bugün itibarıyla dikenli tel örgü inşa etmeye başlayacaklarını belirtirken, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan Kaliningrad’a uçak seferlerinin başlatılmasına bağlı olarak Polonya’nın Kaliningrad ile olan sınırında güvenliği güçlendirmek için önlemler almaya karar verildi" şeklinde konuştu.



Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak



Polonya ordusuna bağlı bomba uzmanlarının bugün sınırda çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Blaszczak, görevlerinin Polonya güvenliğini sağlamak olduğunu ve söz konusu tel örgülerin sınırda elektronik cihazlarla kontrolü sağlayacak sistemin kurulana kadar geçici bir önlem olacağını belirtti.



Öte yandan, 2,5 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde olacak tel örgü inşasının dışında, sınırın Polonya tarafında da hayvanları koruyacak türde bir çeşit parmaklık inşa edilecek. Geçtiğimiz yıl Belarus üzerinden Polonya’ya düzensiz göçmen geçişlerinin artması nedeniyle Polonya, Belarus’la olan 186 kilometrelik sınırında çelik duvar yapmıştı.

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