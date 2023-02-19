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Bakan Akar'dan Hatay'a 'sığınmacı akını' iddiasına ilişkin açıklama: Tamamen gerçek dışıdır

Milli Savunma Bakanı Akar, ''Bazı fitne fesat yuvaları sınırlardan sığınmacı akını olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından ülkemize geçiş var. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür'' açıklamasında bulundu.

12:23 . 19/02/2023 Pazar
DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bazı fitne fesat yuvaları, sınırlardan sığınmacı akını olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu. Hudut karakollarında denetlemelerde bulundu. İlk olarak Yayladağı Sınır Kapısı'na giden Akar, faaliyetleri yerinde gördü. Gümrük muhafaza yetkililerine Suriyeli sığınmacı iddialarını hatırlatan Akar'a, görevliler; herhangi bir giriş olmadığını, aksine kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına tek yönlü olarak döndüğünü söyledi. Bakan Akar, daha sonra Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uygun Hudut Karakolu'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Hudut tekmili de alan Akar, faaliyetlere ilişkin brifingi dinledi, talimat verdi. Akar'ın sığınmacıların Türkiye'ye geçişlerinin arttığı iddiasını hatırlatması üzerine, hudut bölük komutanı ile hudut karakolu komutanı, herhangi bir geçişin söz konusu olmadığını aktardı. Bakan Akar, buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından da sınır hattının sıfır noktasındaki 1100 rakımlı Denizgören Hudut Karakolu'na geçti. Karakola gelişinde ve gözetleme kulesinde hudut tekmili alan Akar, herhangi bir yasa dışı geçiş teşebbüsünün olup olmadığı sorusuna 'hayır' yanıtı aldı.


'10 BİN 633 SURİYELİ GERİ DÖNDÜ'


Bakan Akar, bölge halkının da Suriye'den sığınmacı akını olduğu iddialarını yalanladığını belirterek, "Bazı fitne fesat yuvaları sınırlardan sığınmacı akını olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Türkiye'ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine, tek yönlü yani Türkiye'den Suriye'ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında, kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur" diye konuştu.


Bakan Akar ve Orgeneral Güler, depremin yıkıcı etkisinin nispeten daha az yaşandığı Hatay’ın Yayladağı ilçesini de ziyaret etti. Kaymakam Ömer Faruk Gökçe ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile ilçe merkezindeki durumu inceleyen Akar, depremzedelerin kaldığı Yayladağı Belediyesi'ne ait Devrent Tesislerine gitti. Akar, Yayladağı Belediyesi Mustafa Sayın Aba Güreş Alanı'nda kurulan çadır kentteki vatandaşlarla sohbet etti.

#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
#Hatay
#Deprem
30 dakika önce
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Bakan Akar'dan Hatay'a 'sığınmacı akını' iddiasına ilişkin açıklama: Tamamen gerçek dışıdır
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