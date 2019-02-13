Bakan Akar'dan NATO'da diplomasi trafiği

Millî Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan ile bir araya geldi.

NATO'nun 29 üyesinin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'de son dönemde yaşananlar değerlendirildi.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde bulundu.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile bir araya gelen Akar, daha sonra "İttifakın Savunma, Caydırıcılık Yapısı ve 2019 Siyası Yönergesi" konulu ikinci oturuma katıldı. Akar'ın Shanahan ile görüşmesinde, Suriye'de son dönemde yaşananların ele alındığı öğrenildi.

Oturum sonrası Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinsa ile görüşen Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti ile de bir araya geldi.

Akar'ın, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüşmesi sonrası külfet paylaşımı konulu çalışma yemeğine de katılması bekleniyor.

Bakan Akar'ın görüştüğü diğer isimler:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis

İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta

Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria