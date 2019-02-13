Gündem Bakan Akardan NATOda diplomasi trafiği
POLİTİKA

Bakan Akar'dan NATO'da diplomasi trafiği

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinsa, SACEUR Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti ile de ayrı ayrı görüştü.

Haber Merkezi AA
Millî Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan ile bir araya geldi.
Millî Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan ile bir araya geldi.

NATO'nun 29 üyesinin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'de son dönemde yaşananlar değerlendirildi.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde bulundu.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile bir araya gelen Akar, daha sonra "İttifakın Savunma, Caydırıcılık Yapısı ve 2019 Siyası Yönergesi" konulu ikinci oturuma katıldı. Akar'ın Shanahan ile görüşmesinde, Suriye'de son dönemde yaşananların ele alındığı öğrenildi.

Oturum sonrası Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinsa ile görüşen Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti ile de bir araya geldi.

Akar'ın, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüşmesi sonrası külfet paylaşımı konulu çalışma yemeğine de katılması bekleniyor.

Bakan Akar'ın görüştüğü diğer isimler:

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic
  • Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis
  • İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta
  • Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria

Hulusi Akar'dan NATO'da kritik görüşme
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Hulusi Akar'dan NATO'da kritik görüşme
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