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ANKARA

Bakan Akar'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: Basında çıkan haberleri ihtiyatlı değerlendirmek gerekir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belitti. Akar, "Askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Akardan Rusya-Ukrayna açıklaması: Basında çıkan haberleri ihtiyatlı değerlendirmek gerekir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir."

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