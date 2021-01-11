Bakan Akar'dan 'sözde Cumhurbaşkanı' sözüne tepki: TSK Başkomutanlık makamına saygısızlık yapılmıştır

Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesine tepki gösteren Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet yönetim sistemimizdeki en üst makam olarak devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının başı ve anayasamızın 117’nci maddesine göre Başkomutanımızdır.

"Ülkemizin değerlerine saygısızlık"

Ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini savunmak için gece-gündüz çalıştığımız böyle bir dönemde, ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na “sözde Cumhurbaşkanı” demek, bu asil milletin iradesine, binlerce yıllık köklü geçmişe sahip ülkemizin değerlerine, demokrasimize ve TSK Başkomutanlık makamına saygısızlıktır. Düzeltilmelidir" dedi.

"Fransız bakan sanarım olayları karıştırdı"

'Fransız gemisine taciz' iddiasına da değinen Akar, "Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, Türkiye'yi suçlayıcı dil kullandı. Şiddetle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

"NATO üyeliğimizi kimse yargılayamaz"

Türkiye'nin NATO üyeliğine yönelik Avrupa'dan gelen eleştirilere de cevap veren Akar, "TSK, NATO içinde etkin, caydırıcı ve saygın rolünü en etkin şekilde, en üst düzeyde uyguladı, uygulamaya devam ediyor. Operasyonlara, tatbikatlara, fiili durumlara baktığınızda beşinci sıradayız. Finans yönünden, NATO'ya sağlanan destek bakımından Türkiye Cumhuriyeti devleti 8. sırada. Ayrıca savunma, planlama havuzunda da biz ilk sıradayız, tahsis ettiğimiz birlikler, imkan ve kabiliyetlerle. Dolayısıyla bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Bizim oradaki katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım. Bu ne hakka ne adalete ne müttefiklik ruhuna ne de ittifakın içinde üyeler arasındaki ilişkilere uygundur" şeklinde konuştu.

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OYNAT 00:47 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde, yüzde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava: 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadeleri tepki toplamıştı