Bakan Albayrak'tan Ayasofya mesajı: Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

OYNAT 01:36 Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak" Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,

“Gençler!

Bugün mü yarın mı bilemem.

Fakat Ayasofya açılacak” sözleri.

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Üstadın dediği gibi...

Söz konusu karar öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" ifadelerini kullandı.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi:

"Bekleyin Gençler!!!

Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!"#AyasofyaCamii pic.twitter.com/Yl5nCsuKcV — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 10, 2020

GÜNDEM Numan Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması: İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir, Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz

OYNAT 00:00 86 yıldır kanayan yara: Ayasofya İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.

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