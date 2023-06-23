Bakan Bayraktar: Deprem bölgelerinde inşa ve ihya faaliyetleri kararlılıkla sürüyor

"Depremin hemen akabinde biz bu bölgede, özellikle Hatay merkezli hem arama kurtarma döneminde hem daha sonra vatandaşlarımızın konaklamaları için çok ciddi bir çaba sarf ettik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak buradaki altyapının tekrar toparlanması için bütün ekiplerimizi seferber ettik. Özellikle madencilerimiz arama kurtarma faaliyetlerinde çok ciddi katkı koydular ve onların sayesinde belki birçok hayatı kurtarma şansımız oldu. Şimdi depremin yaralarını sarmak tekrar bir inşa ve ihya faaliyeti içerisinde inşallah çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bir üyesi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kabine toplantılarında ve bütün özel görüşmelerinde bilaistisna bize verdiği talimat, özellikle depremle ilgili, deprem bölgelerinde bu inşa, ihya, hayatın tekrar normalleşmesi faaliyetlerini büyük bir gayretle üzerine gitmek ve büyük gayretle bu faaliyetleri yerine getirmek. Biz de bu anlamda bütün arkadaşlarımızla bu çabanın içerisindeyiz. Aslında bugün burada olmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Enerji sektöründe bütün vatandaşlarımızın kesintisiz enerjiye erişimi için depremin olduğu günden bugüne kadar büyük bir gayret sarf ettik. Bundan sonra da yine şehirlerin yeniden inşasında, yeni kurulacak sahalarda, yeni inşaat, toplu konut alanlarında bu faaliyetlerimize devam edeceğiz."