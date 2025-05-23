Bakan Bayraktar: Kilis'ten Halep'e doğru doğal gaz boru hattı bağlantısını bitirdik

"Bunların başında şu anda Kuzey Suriye'ye yaptığımız elektrik ihracatını artırmak var. Bunu hem şu anda ihracat yaptığımız Kuzey Suriye'deki alanlara hem de özellikle Halep'e ulaştıracağımız yeni iletim miktarıyla beraber artırmayı hedefliyoruz. Şu andaki mevcut kapasiteyi önümüzdeki aylarda 3 katına kadar çıkarmayı hedefliyoruz.

"Bunların başında şu anda Kuzey Suriye'ye yaptığımız elektrik ihracatını artırmak var. Bunu hem şu anda ihracat yaptığımız Kuzey Suriye'deki alanlara hem de özellikle Halep'e ulaştıracağımız yeni iletim miktarıyla beraber artırmayı hedefliyoruz. Şu andaki mevcut kapasiteyi önümüzdeki aylarda 3 katına kadar çıkarmayı hedefliyoruz.

Elektrik üretimi amaçlı Suriye'ye doğal gaz getirmekle ilgili proje geliştirdiklerini anlatan Bayraktar, "Haziran ayı içerisinde inşallah Suriye'ye doğal gaz ihracatına başlayacağız. O doğal gaz da Suriye'deki santrallerde elektriğe dönecek ve yine buradaki insanların elektrik ihtiyacının karşılanması için kullanılacak." diye konuştu.

"Doğal gazla buraya sağlayacağımız tedarikin 1200-1300 megavatlık bir üretime dönüşmesiyle beraber şu anda Suriye'de üretilen elektriğin neredeyse 2 katı kadar bir ilave buraya güç vermiş olacağız. Dolayısıyla birkaç saat sunulan elektrik hizmeti inşallah 8 saatlere, 10 saatlere, 12 saatlere, günün yarısına en azından kesintisiz şekilde sağlanır hale gelecek."

"Doğal gazla buraya sağlayacağımız tedarikin 1200-1300 megavatlık bir üretime dönüşmesiyle beraber şu anda Suriye'de üretilen elektriğin neredeyse 2 katı kadar bir ilave buraya güç vermiş olacağız. Dolayısıyla birkaç saat sunulan elektrik hizmeti inşallah 8 saatlere, 10 saatlere, 12 saatlere, günün yarısına en azından kesintisiz şekilde sağlanır hale gelecek."

"Yeni ihtiyaç duyulan santrallerle ilgili çalışmalarımız var. Bütün bu konuları, teknik ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmaları bir anlamda hem yerinde görmek hem de Suriye'ye bu anlamda ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştirmek üzere bugün buraya geldik ve bu vesileyle de bundan sonraki yol haritamızı ortaya koyacağımız bir çerçeve anlaşmayı burada bugün imza ettik. Tabii bu, sadece elektriği kapsamıyor, elektrikten doğal gaza, doğal gazdan petrole, madenlere kadar geniş yelpazede, yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda işbirliği imkanını bize getirmiş olacak."