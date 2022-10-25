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ANKARA

Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro açıklaması: Kapsam belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Bilginden sözleşmeli personele kadro açıklaması: Kapsam belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, 'Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak' dedi.

"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"

Bakan Bilgin daha önce de şu sözlerle çalışmayı anlatmıştı:

"Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz."

Bakan Bilgin: Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak' dedi.

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