Bakan Bolat ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) savunmadaki işbirliklerine bir yenisi eklendi. Türk KOBİ'leri ile karşılıklı iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, teknoloji transferi ile stratejik ortaklıklar kurulması konularında yol haritası oluşturulması adına işbirliği anlaşması düzenlendi.