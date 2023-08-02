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Bakan Bolat Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Sanlı'yı kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

17:34 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
TABA-AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı - Ticaret Bakanı Ömer Bolat

TABA-AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı - Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Bakan Bolat, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türk-Amerikan ticaret ve ekonomi bağlarının daha da güçlendirilmesine ilişkin dernek üyelerinin görüş ve değerlendirmelerini dinlediklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Derneğin, bu alanda gerçekleştirdiği çalışmaların Türkiye ve ABD arasında yeni yatırım fırsatları oluşturmada, Türk ve Amerikan firmalarının rekabet gücünü artırmadaki rolünü destekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de işbirliğimizi sürdürmeye yönelik istişarelerimize devam edeceğiz."

#Ömer Bolat
#Süleyman Ecevit Sanlı
#TABA-AMCHAM
#Ticaret Bakanı
#Türk Amerikan İş Adamları Derneği
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