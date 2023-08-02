Bakan Bolat Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Sanlı'yı kabul etti

TABA-AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı - Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Bakan Bolat, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türk-Amerikan ticaret ve ekonomi bağlarının daha da güçlendirilmesine ilişkin dernek üyelerinin görüş ve değerlendirmelerini dinlediklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Derneğin, bu alanda gerçekleştirdiği çalışmaların Türkiye ve ABD arasında yeni yatırım fırsatları oluşturmada, Türk ve Amerikan firmalarının rekabet gücünü artırmadaki rolünü destekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de işbirliğimizi sürdürmeye yönelik istişarelerimize devam edeceğiz."
#Ömer Bolat
#Süleyman Ecevit Sanlı
#TABA-AMCHAM
#Ticaret Bakanı
#Türk Amerikan İş Adamları Derneği
1 saat önce