Bakan Bolat Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Sanlı'yı kabul etti

"Derneğin, bu alanda gerçekleştirdiği çalışmaların Türkiye ve ABD arasında yeni yatırım fırsatları oluşturmada, Türk ve Amerikan firmalarının rekabet gücünü artırmadaki rolünü destekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de işbirliğimizi sürdürmeye yönelik istişarelerimize devam edeceğiz."