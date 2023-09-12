Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı vizyonu içinde millete hizmet vermeye devam ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
İzmir programı kapsamında Vali Süleyman Elban'ı ziyaret eden Bakan Bolat, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.
Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde eğitimden sağlığa, savunmadan enerjiye, adaletten çevre projelerine, sanayiden tarıma her alanda millete hizmet vermeye devam edeceklerini bir kez daha vurguladı.
Ekonomiye ilişkin 3 yıl süreli Orta Vadeli Program'ın açıklandığını, bu yol haritası kapsamında yapısal reformların hayata geçirileceğini söyleyen Bolat, şöyle devam etti:
İstihdam, sanayi üretimi ve ihracat verileri
İhracatı 300 milyar dolara çıkarma, cari açığı da 30 milyar dolar seviyesine indirme hedeflerinin olduğunu ifade eden Bolat, dün açıklanan istihdam rakamlarında da Türkiye'deki işsizlik oranının yüzde 9,4'e gerilediğinin görüldüğünü dile getirdi.
İhracatçıya yeni finansman desteği
Bolat, İzmir'e iki müjdeyle geldiğini belirterek, "Gelirken Halk Bankası ile ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birliği ile görüştüm. Zaten bütün Türkiye'deki esnaf ve sanatkarlara çok ciddi finansman destekleri sağlandı 21 yıl boyunca, özellikle 2022'de. İzmir'i ziyaretimiz vesilesiyle İzmirli esnaf ve sanatkarlar için 100 milyon liralık bir finansman daha tahsis edildi. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Bakan Bolat, bu finansman imkanının 6'şar aylık geri ödemeli ve 5 yıl vadeli olarak uygulanacağını bildirdi.
İhracatçılara yönelik yeni çalışmaların olduğunu dile getiren Bolat, şunları kaydetti: