Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı vizyonu içinde millete hizmet vermeye devam ediyoruz

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın da koordinasyonuyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve artırmak için günlük reeskont kredi hacmini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkardı. Bu, günde yaklaşık 103-105 milyon dolarlık bir finansman desteği demektir. Bu da ihracatçılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Çünkü ihracatın artırılması en büyük hedefimiz. Dış ticaret açığı ve cari açığı azaltmak için. Bunun 2 milyar lirası Eximbank kaynaklarından tahsis edilecek. 25 Temmuz'da 300 milyon liradan 1,5 milyara çıkarılmıştı. Bugün itibarıyla da 1,5 milyardan 3 milyara çıkarılmış oldu. Yani 1,5 ayda 10 katı ihracatçılara finansman desteği sağlanmış oldu. Onlardan da artık ihracatta yeni hamleler yapmalarını bekliyoruz"