Bakan Bolat: Vatanımız ve inancımız sonsuza kadar var olacak

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılında, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde resmi anma programı düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve birçok üst düzey yetkili programa katıldı. Bakan Bolat, 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada zaferle ve destanla son bulan direnişi anlattı.





Bakan Bolat'ın açıklamaları şu şekilde;

Gazilerimizi şükranla yad ediyor, onlara sağlıklı ömürler diliyoruz.





Meydanlara çıkıp tanklara, tüfeklere helikopterlere karşı göğsünü siper eden milyonlarca vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Halkın vergileriyle alınmış silahları halka doğrultan ve o zalimlere karşı vatanlarını, hürriyetlerini korumuşlardır. Yeni bir vesayetin doğmasını engellemişlerdir.





Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bin yıllık bu kutsal topraklardaki tarihimizde gerçekten 15 Temmuz gecesi yazılan zafer çok şanlı bir zaferin adı olmuştur. Bu milletin zaferidir. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz gecesindeki hain darbe girişimini de unutturmayacağız.





O gece, kaygı ve endişeyle başladı ama zaferle, destanla son buldu. Cumhuriyetimiz, ülkemiz, vatanımız inşallah bu toraklarda ilelebet payidar olacak. Halkımız vatan topraklarına her şartta sahip çıkacağını o gece de gösterdi.





Ne mutlu ki aziz vatanımızla şanlı milletimizle beraber bu topraklarda yaşıyoruz. Şehitlerimizin ailelerine her daim sahip çıkıyoruz ve çıkacağız. Bundan sonra da çıkacağız. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve şanlı tarihimizde demokrasi destanı ve milli birlik destanı olarak tarihe yazılmıştır.





Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Ayrıca bu vatan toprakları bölünmesin, paylaşılmasın diye kahramanca mücadele eden tüm asker, polis ve sivil şehitlerimizi de rahmetle minnetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Yaşadığımız müddetçe onlara şükran duyacağız ve hiç unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti, vatanımız ve inancımız sonsuza kadar var olacak.







