Bakan Bolat'tan 'Sıfır Atık Günü' mesajı: Gelecek bugünkü tercihlerimizde saklı

"Ticaret Bakanlığı olarak, döngüsel ekonomiyi destekleyen politikalarımızla hem çevreyi korumayı hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz. Gelecek bugünkü tercihlerimizde saklı. Doğamız için, yarınlarımız için."