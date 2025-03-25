Ticaret Bakanı Bolat: Bulgaristan, Türkiye'nin başarılarını gıpta ile takip ediyor

NATO'da müttefikiz, Bulgaristan Avrupa Birliği'nde (AB), biz Gümrük Birliği'nde yer alıyoruz. Bunun yanında Türkiye'den Avrupa'ya geçişte çok önemli bir ortağımız. Bulgaristan için de Asya, Afrika ve Orta Doğu'ya geçişte Türkiye çok önemli bir ortak. Siyasi ilişkilerimiz, kültürel ilişkilerimiz, ulaşımdaki ilişkilerimiz ve gümrük iş birliği, ticari iş birliği, yatırımlar noktasında çok üst düzeyde gelişmeler var.