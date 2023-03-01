Bakan Bozdağ: Fahiş kira artışlarıyla ilgili adli süreçler sürüyor

Bakan Bozdağ, fahiş kira artışlarına işaret ederek, "Vatandaşlarımızın şikayeti halinde pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış, onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir. Hukuk içinde bunlarla ilgili yapılması gereken her ne varsa Cumhuriyet başsavcılıklarımızın yaptığını, bundan sonra da yapacağını ifade etmek isterim." diye konuştu.

"Deprem felaketi nedeniyle ceza soruşturmasına konu olanlar sadece müteahhitler değildir ama kamuoyunda sadece müteahhitler üzerinden yürüyen, yürütülen bir soruşturma varmış gibi değerlendirme yapılıyor. Bu yanlıştır. İşin doğrusu şudur; bir inşaatın tamamlanmasında, binanın temelinden bitimine kadar geçen süreç içerisinde katkısı olan herkes bu soruşturmaya dahil. Ruhsat izni veren, kullanma izni veren, denetim yapan, fenni mesul, demirci, ustası, elektrikçi, kim varsa; kolon değiştirdi, imara aykırı birtakım tadilat yaptı, bunlar da dahil olmak üzere yapı sahipleri, bunların hepsi soruşturulacak. Bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Ama bunların hepsi zaman alacaktır. O yüzden soruşturmaların sonunda bilirkişi raporlarına göre kimlerin ne kadar kusuru olduğu ya da kusuru bulunduğu tespit edilerek bunlarla ilgili işlemler yürüyecektir. Yoksa sadece müteahhitlere dönük bir soruşturma yapılması söz konusu değildir."