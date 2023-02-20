Bakan Çavuşoğlu 6,4'lük deprem sonrası Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü saat 20.04 itibarıyla 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Hatay'da Defne ilçesi merkezli depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem daha meydana geldi. 11 kenti yerle bir eden ve 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremde on binlerce kişi evsiz kaldı. Felakette son gelen rakamlara göre 41 bin 156 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...