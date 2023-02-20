|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Çavuşoğlu 6,4'lük deprem sonrası Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen ve paniğe neden olan 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

23:07 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü. (Arşiv)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü. (Arşiv)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefonda görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye'deki depremlerin sonuçlarının giderilmesi ve imar planları ele alındı.

Bayramov, Azerbaycan'ın kardeş Türkiye'ye gerekli tüm desteği sürdüreceğini bir kez daha belirtti, bugün Hatay'da meydana gelen depremi sordu.



Deprem bölgesindeki son durum ve yapılaşma planları hakkında mevkidaşına detaylı bilgi veren Çavuşoğlu da Hatay'da meydana gelen depremde, önceki depremlerde ağır ve orta hasarlı duruma gelen binaların zarar gördüğünü kaydetti.

Telefon görüşmesinde karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

#Bayramov
#Çavuşoğlu
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
#Hatay'ın Defne ilçesi
4 gün önce
default-profile-img
Bakan Çavuşoğlu 6,4'lük deprem sonrası Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
'İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz' yardım kermesi Üsküdar'da başladı
TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023
Enkazdan yaralı çıkarılan 3 yaşındaki kayıp Batu hala kayıp: Öldüğünü bilsek mezarını bileceğiz
TÜİK istatistikleri açıkladı: En hızlı evlenen ve boşanan iller belli oldu
Hatay'a gelen gönüllüler pizza yapıp depremzedelere dağıtıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.