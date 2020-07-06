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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 137 ülkeye yardım gönderdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdiğini açıkladı. Çavuşoğlu, “Yardım göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz” dedi. 130 ülkeden de 90 bin Türk vatandaşı tahliye edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısında, Türkiye'nin aldığı tedbirler sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

90 BİN TAHLİYE

Türkiye'nin en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bugün (dün) itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."

AB’NİN ALDIĞI KARARLAR SİYASİ

Almanya ziyaretine de değinen Bakan Çavuşoğlu, turizm alanında yapılan hazırlıkları anlattıklarını, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un yazdığı mektupları ulaştırdıklarını bildirdi. Bakan Ersoy'un muhataplarını, kendisinin de muhataplarını arayarak ziyaretlere başladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Almanya'ya gittik. Son derece verimli, samimi fikirlere ve datalara dayalı objektif kriterler çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirdik. Faydalı görüşmeler oldu" bilgisini paylaştı. "AB'nin aldığı kararların siyasi olduğunu biz kendilerine açıkça söylüyorduk ama şimdi Almanya'da çıkan yazılara, televizyonlardaki yorumlara baktığımızda onların kendisi bizzat söylüyor. AB'nin listesine baktığımız zaman ülkelerin ismini saymak istemiyorum, o ülkeler de bizim kardeş dost ülkelerimiz" diyen Çavuşoğlu, kimsenin hedefleri olmadığını, kimseyle de rekabet içinde olmadıklarını vurguladı.

TÜRKİYE’Yİ GÖRMEZDEN GELMEYİN!

İnsan sağlığı ve güvenliğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye'yi görmezden gelirseniz, o zaman kendi vatandaşınız da kendi basınınız da isyan eder. Almanya'yı bundan ayrı tutmak istiyorum. Almanya tabii ki AB'nin içinde. Dönem başkanlığını da üstlendi. En son yaptığımız çalışmalar, sayın bakanımızın Alman muhatabıyla yaptığı görüşmeler, sağlık bakan yardımcımızın orada yaptığı sunumlar ve Sağlık Bakanlığındaki çalışmalar önemliydi. Almanya Dışişleri ve İçişleri bakanları ile görüşmelerim oldu. Yaptığımız görüşmelerin neticesini inşallah alacağız."

İYİ HABERLER GELMEYE BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşmak için gelir grubu daha yüksek ve nitelikli turist hedefleyen bir programı hayata geçirmek istediklerini söyledi. Ersoy, “Uluslararası hava trafiğinin açılması için gereken her şeyi yapıyoruz. Önümüze çıkan sorunları yılmadan cevaplıyoruz. Önlemleri hayata geçirerek Türkiye’yi başta Avrupa olmak üzere dünyaya örnek gösteriyoruz. Aşamalı olarak iyi haberler gelmeye de başladı. Macaristan’dan ve İngiltere’den iyi haberler aldık. İnanıyorum ki AB’den de yakın zamanda olumlu haberler gelecek.” dedi.

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