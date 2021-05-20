Bakan Çavuşoğlu: BM sorumluluklarını yerine getiremedi

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Gazze'nin en önemli doktorları İsrail saldırılarında öldürdü. Bu savaş suçudur.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü.

İsrail bu eylemleriyle iki devletli çözüme ilişkin parametreleri daha da aşındırmayı ve yeni bir oldu bitti amacı güdüyor.

"BM sorumluluklarını yerine getiremedi"

BM Güvenlik Konseyi sorumluluklarını yerine getirmekte bir kez daha başarısız oldu. En kritik zamanda konsey bir kez daha eylemsiz kalmıştır.

Konsey üyeleri gerçekten sorumluluklarını yerine getirmek niyetinde olsaydı, İsrail'in saldırılarını kınardı, harekete geçerdi.

İsrail'in saldırılarını durdurmak için yasal ve ahlaki tedbirler almanın vakti gelmiştir.

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Filistinli sivilleri korumak için uluslararası bir mekanizma kurulması için çalışmalıyız. İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi ve bu saldırıların önlenmesi açısından da hayati derece de önemlidir.

Uluslararası Ceza Mahkemesine de önemli görevler düşüyor. Bu şiddet sarmalından çıkılması da uluslararası toplumun sorumluluğundadır. İki devletli vizyon yeniden canlandırılmalıdır.

Kudüs'ün statüsünün korunması kalıcı çözüm için en önemli unsurdur.

İsrail karşıtları hemen Anti-Semitizm ile suçlayıp, susturmayı düşünüyor. Biz bu zulüm karşısında susmayacağız.

Filistin halkının özgürlük ve haysiyetli yaşam talepleri daha fazla ertelenemez. Kalıcı çözüm daha fazla ertelenemez. Türkiye, meşru taleplerin karşılanması, hak ve özgürlüklerin korunması için Filistin halkı ile olmaya devam edecektir.