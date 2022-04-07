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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelerin olumlu seyretmesine rağmen Buça'dan gelen sivil katliamının kabul edilemez olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Buça’dan gelen görüntüler kabul edilemez. Bu görüntüler müzakereleri ve pozitif atmosferi gölgeledi. Yine de Bu zor şartlarda bile müzakerelerin sürmesi gerekiyor. ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu: Buçadan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/FtZIkLxA02

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Son zamanlarda NATO sık sık bir araya geliyor. Çünkü karşı karşıya kaldığımız tehdit ve sınamalara karşı NATO'nun güçlendirilmesi ve NATO içinde birliğin sağlanması şu anda öncelikli konu. Bu yıl içinde Madrid'de biliyorsunuz liderler zirvesi de gerçekleşecek. Dün ve bugünkü toplantılarda NATO'nun stratejik konsepti görüşüldü. Yeni güvenlik sınamalarına karşı NATO'nun uyarlanması gündemde. Bununla ilgili belge bu konsept kağıdı liderler zirvesinde Madrid'de kabul edilecek.

Bu stratejik konsepte Türkiye olarak önemli katkılar sağlıyoruz. Dünden bu yana üç tane oturuma katıldık. Bunlardan bir tanesi bu sabah ortaklarımızla yapılan toplantıydı. Bu toplantılara bizim yanımızda 9 tane ortak da katıldı. Asya Pasifik bölgesinden ve bizim bölgemizden ülkeler de katıldı, Avrupa'dan da, Gürcistan, Ukrayna, Finlandiya, İsveç, Avusturalya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği bu sabahki toplantıya katıldılar. Yani 30+9 ülke olarak bu toplantıyı gerçekleştirdik.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle tüm dünyada ciddi bir endişe var. Savaşın etkileri her yerde hissediliyor. Ortaklarımızla bu toplantının düzenlenmesi önemliydi. Son oturumu ise Ukrayna'ya nasıl yardım edebiliriz, bu savaşı nasıl durdurabiliriz bunları konuşmak için düzenlediğimiz bir oturum oldu. Toplamda 3 oturuma kadıldık. Türkiye olarak özellikle Ukrayna konusunda bir taraftan ilkeli tavır sergilerken diğer taraftan sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu savaşı durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar hakkında bilgi verdim. Görüştüğümüz tüm muhataplarımız ve oturumlarda da birçok müttefikimiz Türkiye'nin oynadığı bu rolden dolayı duydukları memnuniyeti bir kez daha dile getirdiler.

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