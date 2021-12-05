Gündem Bakan Çavuşoğlu Katara gidiyor Mevkidaşı El Sani ile görüşecek
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu Katar'a gidiyor: Mevkidaşı El Sani ile görüşecek

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 6 Aralık Pazartesi günü, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile Doha’da bir araya geleceği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Çavuşoğlu Katara gidiyor: Mevkidaşı El Sani ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:


“Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı’nın Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı Sayın Bakanımız ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki Türk ve Katar heyetleri arasında 6 Aralık 2021 tarihinde Doha’da gerçekleştirilecektir. Toplantıda, Katar’la halihazırda mükemmel seviyede bulunan ikili ilişkilerimizin daha da ileriye taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek, Yüksek Stratejik Komite kapsamında bugüne kadar imzalanan anlaşmaların uygulama durumu gözden geçirilecek, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

Binali Yıldırım 'Reisi ara' sloganlarına kayıtsız kalmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul mesajı: Sahibini bulması lazım
GÜNDEM
Binali Yıldırım 'Reisi ara' sloganlarına kayıtsız kalmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul mesajı: Sahibini bulması lazım

Oyuncu Nur Sürer bebek katili Demirtaş'a methiyeler düzdü
GÜNDEM
Oyuncu Nur Sürer bebek katili Demirtaş'a methiyeler düzdü

TBMM'de 2022 bütçe görüşmeleri başlıyor: 12 gün sürecek grup toplantıları iptal
EKONOMİ
TBMM'de 2022 bütçe görüşmeleri başlıyor: 12 gün sürecek grup toplantıları iptal

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mağarada etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mağarada etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

​Sarı lacivertliler 15. hafta maçında Rizespor ile karşılaşacak.
GZT Giresunspor doludizgin

GZT Giresunspor doludizgin
Zirve değişmedi

​Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

25 yıllık hasret bitti

25 yıllık hasret bitti

​Libya'dan yola çıkan ilk gemi İzmir'e geldi.

Erdoğan'dan kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde önemli mesajlar

Metruk binada can pazarı

Metruk binada can pazarı

​Genç kız camdan atlayarak alevlerden kurtuldu.
Yürek yakan mesaj

Yürek yakan mesaj

​Annesine öldürüleceğini bir ay önce söylemiş.
Saldırı<br>hazırlığı yapıyorlardı

Saldırı
hazırlığı yapıyorlardı

Üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.