Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Uluslararası Göç Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu. Küresel zorluklar ve çatışmaların çaresiz insanların üzerindeki göç baskısını artırdığını belirten Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşın küresel arzı kritik seviyeye getirdiğine dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Biz devreye girdik, BM ile Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde dünyadaki tüm hanelere yardım ediliyor ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Enerji krizine de değinene Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bir merkez olarak ortaya çıkan rolü, bölgemizde ve ötesinde enerji istikrarına katkıda bulunuyor." dedi.