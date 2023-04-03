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Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4-5 Nisan tarihlerinde NATO Karargahı’nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Toplantıda, Ukrayna dahil Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesi ve bölgedeki gelişmelerin ele alınması ön görülüyor.

16:48 . 3/04/2023 Pazartesi
IHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4-5 Nisan tarihilerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4-5 Nisan tarihlerinde NATO Karargahı’nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Toplantıda, Ukrayna dahil Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesi; NATO’nun Asya-Pasifik ortaklarının dışişleri bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek ayrı bir oturumda ise bu bölgedeki gelişmelerin ele alınması ön görülüyor. Bakan Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin merkezi rolü enerji istikrarına katkıda bulunuyor
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin merkezi rolü enerji istikrarına katkıda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Uluslararası Göç Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu. Küresel zorluklar ve çatışmaların çaresiz insanların üzerindeki göç baskısını artırdığını belirten Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşın küresel arzı kritik seviyeye getirdiğine dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Biz devreye girdik, BM ile Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde dünyadaki tüm hanelere yardım ediliyor ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Enerji krizine de değinene Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bir merkez olarak ortaya çıkan rolü, bölgemizde ve ötesinde enerji istikrarına katkıda bulunuyor." dedi.


#Mevlüt Çavuşoğlu
#Dışişleri Bakanı
#NATO
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