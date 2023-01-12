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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütünün hedefi İsveç'in NATO üyeliğini engellemek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. Terör örgütünün, İsveç'in NATO yoluna mayın döşediğini ifade eden Çavuşoğlu,

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütünün hedefi İsveçin NATO üyeliğini engellemek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT HABER yayınında İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan skandal olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

HEDEFLERİ NATO ÜYELİĞİNİ ENGELLEMEK

Terör örgütünün İsveç'in NATO üyesi olma yoluna mayın döşediğini beliten Çavuşoğlu, "Bu mayınları temizlemek İsveç’in görevi. Burada terör örgütüne para da toplanıyor, insan da devşiriliyor. Tercih İsveç’indir, İsveç’in bu konuda bir tercihte bulunması şarttır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "PKK/YPG İsveç'te terör propagandasına devam ediyor. Terör örgütünün esas hedefi Türkiye, ikinci hedefi İsveç'in NATO üyeliğini engellemek." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Stockholm Büyükelçimiz de Türkiye’nin tepkisini iletti. Beklentilerimizin karşılanması, terörle mücadele alanında gerekli adımları atmaları gerekiyor."

MÜCADELE İÇİN SÖZ VERDİLER

İsveç'in terör örgütleriyle mücadelede kendilerine söz verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Hem FETÖ hem PKK/YPG ile mücadele sözü var. Yeni hükümetten olumlu adımlar gördük, açıklamalarda olumlu ama eylemde görmemiz lazım. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

NATO'YA ÜYE OLMA ŞARTI

İsveç'in NATO'ya üye olma şartları arasında Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine destek olması ön koşulmuştu.

PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. Bunun üzerine siyasilerden art arda tepki mesajları geldi.

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