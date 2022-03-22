Gündem Bakan Çavuşoğlu Ukraynadaki savaş çifte standardı gözler önüne serdi
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'daki savaş çifte standardı gözler önüne serdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Ukrayna'daki savaşın çifte standardı gözler önüne serdiğini belirten Çavuşoğlu, "Ümmet olarak tek vücut olursak her engeli aşarız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu: Ukraynadaki savaş çifte standardı gözler önüne serdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Avrupa’da İslam düşmanlığı yükseliyor. Çin’de Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlar dini haklarını ve kültürel kimliklerini korumada zorluklarla karşı karşıya. En fazla Müslümana ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Hindistan'da başörtüsü hakkı reddedildi.

Libya’da, Suriye'de, Yemen'de kardeş kanı akmaya devam ediyor. Bugün Ukrayna'da yaşanan hepimizin karşı çıktığı savaş çifte standardı da gözler önüne serdi.

Bizim için Harkiv'de dökülen kanla Halep'te dökülen kan bir

Burası orta doğu değil, Afganistan değil, neden kan dökülüyor diyenleri de duyduk. Bizim için Harkiv'de dökülen kan ile Halep'te dökülen kan aynı. Çünkü bizim medeniyetimiz bunu buyuruyor.

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