Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'nın görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'nın görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
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