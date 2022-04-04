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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'nın görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

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