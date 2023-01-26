Bakan Çavuşoğlu'dan Eski ABD'li Bakan Pompeo'nun kitabındaki iddialara yanıt: Abartı var çifte standart var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo'nun iddiaları üzerine 'Bu bahsettiğiniz iddialar ile ilgili gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik bir dille söylüyorum siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var çifte standart var' dedi.

ABD'li eski bakan Pompeo'nun iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,'Türk ordusunun DAEŞ'i yenme kapasitesini görmedik demesi ibretliktir' dedi.





Çavuşoğlu, 'Bu bahsettiğiniz iddialar ile ilgili gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik bir dille söylüyorum siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var çifte standart var' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin DAEŞ'e karşı mücadele eden tek NATO ordusu olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Biz bunu yaparken ABD, YPG / PKK ile beraber DAEŞ'lileri Afganistan'a gönderdi' dedi.





Çavuşoğlu, 'Bugün Afganistan'daki saldırıların müsebbibi de bunlar' dedi. Çavuşoğlu Türk ordusunun kapasitesini herkesin gördüğünün de altını çizdi.





Çavuşoğlu, 'Protokol gereği liderler çağırmadan içeri gitmenin doğru olmadığını söyledim' dedi.





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